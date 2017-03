Hé lộ nguyên nhân vụ giết vợ và vợ chồng hàng xóm

Vừa ra tù vì giết người

Trung tá Nguyễn Văn Bản, Trưởng Công an xã Ea Pô cho biết: Trước đó, ông Bích bị phạt 17 năm tù về tội giết người, mới ra tù từ tháng 9 - 2012.

Ngày 22-8, ông Bích vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút do sau khi gây án đã uống thuốc sâu tự tử. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.