Hé lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến, nổ súng ven bờ kè Trường Sa

Sáng 23-4, liên quan đến hai nhóm giang hồ hỗn chiến bên bờ kè Trường Sa (quận 3, TP.HCM), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) triệu tập nhiều người liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.



Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều tối 22-4, hai nhóm người cầm theo mã tấu, hung khí tập trung ở khu vực đường Trường Sa (phường 14, quận 3) lao vào nhau hỗn chiến, nổ súng. Vụ việc khiến cư dân khu vực hoảng loạn.



Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét vụ việc. Ảnh: H.TÂM

Sau khi nhận được thông tin, PC45 và Công an quận 3 có mặt tại hiện trường, lấy lời khai, trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy bắt người liên quan. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong đá gà ăn tiền.

Vài giờ trước cuộc loạn đả, trong con hẻm trên đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) nhóm đá gà của Trần Thế Toàn và một người tên Sang “ngọ” độ ăn thua 1-2 triệu đồng.

Sau khi hết hiệp đá gà, trọng tài xử hòa cho hai bên nhưng Toàn không đồng ý. Anh ta cho rằng mình mới là người chiến thắng và to tiếng thách thức, chửi thề...

Không giải quyết được mâu thuẫn tại chỗ, Toàn rủ thêm “anh em” mang “hàng nóng” hẹn nhóm Sang “ngọ” đến bờ kè Hoàng Sa giải quyết.

Hai nhóm sau đó ẩu đả dữ dội ở ven bờ kè Trường Sa (phường 14, quận 3) khiến một người trong nhóm Sang “ngọ” bị trúng đạn súng bắn bi.

Hiện có khoảng năm người đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.