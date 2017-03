Hé lộ nguyên nhân vụ người phụ nữ cùng xe SH bị thiêu đốt

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại Lê Trung Hiếu - người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đã xác định người phụ nữ 44 tuổi đã tự thiêu cùng chiếc xe SH ở cánh đồng Chiếu thuộc địa bàn Đông Văn (Đông Sơn, Thanh Hóa).



Theo Đại tá Hiếu, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nạn nhân chết cháy ngay bên cạnh chiếc xe SH được xác định là người phụ nữ 44 tuổi, ngụ Đông Hưng (TP Thanh Hóa).



Thi thể người phụ nữ cùng chiếc xe SH được người dân phát hiện vào sáng qua (11-8) tại xã Đông Văn (Đông Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: L.HOÀNG

Dựa trên những căn cứ tại hiện trường, cơ quan công an nhận định đây là một vụ tẩm xăng tự thiêu mà không có yếu tố một vụ án giết người, đốt xác phi tang.

Một căn cứ hết sức quan trọng của vụ việc khi nắp bình xăng của chiếc xe SH bị mở ra phía ngoài. Ngay sau đó công an tỉnh cũng vào cuộc điều tra làm rõ thêm các nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Ngoài ra, theo Đại tá Hiếu cho biết do người thân nạn nhân từ chối giám định tử thi, cơ quan công an đã bàn giao để gia đình lo tang lễ. Cơ quan công an cho hay thông tin từ phía gia đình người phụ nữ chết cháy này, gần đây người này tính tình khác thường, có biểu hiện trầm cảm.

Trước đó, vào sáng qua lúc 7 giờ ngày 11-8, người dân địa phương đã phát hiện ở cánh đồng Chiếu thuộc xã Đông Văn và Đông Quang (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) một phụ nữ chết cháy.

Người phụ nữ tự thiêu trong tư thế nằm sấp mặt, cùng chiếc xe SH phía bên cạnh cũng đã bị thiêu rụi. Ngay sau đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.