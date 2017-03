Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng trên xa lộ ở Hải Dương

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an huyện Kinh Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc truy sát, nổ súng trên địa bàn huyện Kinh Môn. Cần xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.



Chiếc xe bán tải 34C 430.16 tại hiện trường. Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 6-6-2016, Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của một chủ quán Karaoke về việc có một tốp thanh niên đến hát tại quán Karaoke Focus, sau đó xảy ra xô xát, đánh nhau. Khi tổ công tác của Công an huyện Kinh Môn đến quán thì không còn đối tượng nào ở đó.

Qua xác minh, bước đầu xác định vụ việc đánh nhau xảy ra tại phòng hát số 5 ở tầng ba của quán. Hai thanh niên liên quan đến vụ việc đánh nhau bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn gồm: Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1989) và Trần Văn Thạo, (sinh năm 1993) cùng trú tại thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn.

Sau khi được sơ cứu tại BV Đa khoa huyện Kinh Môn, cả hai được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Đến 19 giờ ngày 8-6-2016, Công an huyện Kinh Môn nhận được đơn trình báo của Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1986, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) về việc khoảng 23 giờ ngày 6-6, khi Mạnh điều khiển xe ô tô màu đỏ vàng, BKS: 34C-119.16 chở Phạm Thanh Tuân (sinh năm 1981) ngồi phía trước và Nguyễn Văn Khuê (sinh năm 1990) ngồi phía sau đi theo xe cứu thương chở Nhất và Thạo đi Hải Dương điều trị.

Khi đến đoạn đường 388 thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Kinh Môn thì bị xe ô tô nhãn hiệu Ford ranger màu đỏ vàng, BKS: 34C-130.16 áp sát bên trái đồng thời người ngồi ghế cạnh ghế lái phía trước hạ kính dương súng bắn một phát về phía Mạnh, làm cửa kính bên lái bị vỡ.

Mạnh cúi người xuống nên không bị thương còn Tuân ngồi bên cạnh bị nhiều mảnh đạn hoa cải găm vào phần vai và lưng bên trái. Vụ việc đang được làm rõ.