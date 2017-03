Hé lộ tên cướp thứ hai

SÚNG NỔ TRONG CĂN NHÀ CHO THUÊ

Lúc 12 giờ ngày 7-3-2009, anh Trần Trung Hiếu (SN 1979) chủ tiệm vàng Tân Kim Hiếu (số 52 đường Tân Mỹ, KP1, P. Tân Kiểng, Q7) đang nghỉ trưa thì nhận được một cú điện thoại từ máy bàn, một người đàn ông nói giọng miền Trung xưng tên Hà cho biết cần mua vàng gấp với số lượng lớn. Tuy bất ngờ nhưng anh Hiếu cũng kịp nhận ra tiếng của người đàn ông này vì một tháng trước đó (sau Tết Nguyên đán) người này đã gọi điện đến cho biết mới bán nhà ở Phú Mỹ Hưng được 9,7 tỉ cần quy đổi ra vàng. Anh Hiếu đồng ý, hẹn giờ đến tiệm lấy vàng thì đến chiều Hà gọi lại báo là chưa lấy được tiền, khi nào có tiền sẽ báo sau.

Vì vậy lần này nghe Hà nói cần mua 400 cây vàng cộng thêm 20 lượng nữ trang vàng 4 số 9 để tặng vợ nhân dịp 8 tháng 3 anh Hiếu chẳng chút ngạc nhiên. Anh chỉ cho biết không có đủ 20 cây nữ trang, hiện tiệm anh chỉ còn 12 cây gồm 6 chiếc lắc và 6 sợi dây chuyền (mỗi chiếc 1 lượng). Hà đồng ý nhưng cho biết nhà chỉ có hai vợ chồng, vận chuyển số vàng lớn rất dễ bị cướp nên đề nghị anh Hiếu cho người mang đến giao tại địa chỉ số 49 (số cũ là B25/2), đường 53, P. Bình Thuận, Q7. Sau đó, Hà gọi tiếp 3 cuộc từ số ĐTDĐ 01215735128 đến tiệm hối thúc việc giao vàng vì vợ chồng Hà sắp đi công việc. Cú điện thoại cuối cùng diễn ra lúc 15 giờ 38 phút, vợ anh Hiếu là chị Phạm Vũ Thu Huyền (SN 1977) bắt máy và cho Hà biết là nhân viên của tiệm đang đi xe máy đến, nghe vậy Hà lập tức tắt máy.

Ít phút sau, bốn nhân viên tiệm vàng Tân Kim Hiếu gồm: Nguyễn Thanh Toàn (SN 1983), Nguyễn Quốc Cường (SN 1983, cùng ngụ Mang Thít, Vĩnh Long), Võ Thành Công (SN 1987, ngụ Châu Thành, An Giang), Phạm Thanh Danh (SN 1975, ngụ P. Tân Kiểng, Q7) đến điểm hẹn. Vàng được bỏ trong túi đặt vào cốp xe Nouvo do Toàn lái chở Công. Phía sau có thêm hai bảo vệ là Trần Trung Nghĩa (SN 1982, ngụ P. Cô Giang, Q1) và Lê Minh Điền (SN 1988) đi theo hộ tống, cách khoảng 100m. Theo nhân viên Nguyễn Thanh Toàn thì: “Khi hai xe máy của tụi em dừng lại trước nhà số 49 thì đã thấy phía ngoài sân đậu một chiếc ôtô màu vàng 7 chỗ (BS: 52K-8838). Công xuống xe kêu cửa thì lập tức cửa sắt được kéo ra. Tụi em hơi bị bất ngờ khi thấy người mở cửa là một công an mang quân hàm đại úy nhưng không đeo bảng tên. Anh ta không nói chuyện mà ra hiệu, em chạy luôn chiếc xe Nouvo vào, phía bên trong cửa sắt còn một lớp cửa kiếng, tụi em lấy gói vàng trong cốp xe ra bước vào trong thì anh ta đóng hết cửa lại”.

Khi bốn nhân viên đã vào nhà (còn hai bảo vệ đến sau thì dừng ngoài cửa), Hà tiếp tục ra dấu chỉ tay lên lầu. Y đi trước dẫn đường, bốn nhân viên cầm gói vàng theo sau. Lên lầu một, Hà mở cửa căn phòng sát cạnh cầu thang để họ bước vào. Ngay khi họ vào phòng, Hà hiện hình là tên sát thủ máu lạnh, một tay y đẩy cửa, một tay rút khẩu súng ngắn (K54) giấu trong áo nhắm thẳng vào bụng nhân viên đứng gần nhất bóp cò. Viên đạn trúng Cường, xuyên từ bên hông trái qua hông phải làm Cường ôm bụng quỵ tại chỗ. Y tiếp tục nhắm vào nhân viên thứ hai bóp cò thì một tiếng “cạch” vang lên, đạn bị lép! Tên cướp liền dùng tay trái lên đạn. Không bỏ qua cơ hội hiếm hoi, Toàn lao tới chụp cánh tay của y vặn mạnh khiến khẩu súng rớt xuống sàn nhà rồi ôm tên cướp vật xuống. Rất nhanh, tên cướp chùi người với tay lấy khẩu AK để trong kẹt cửa quay nòng về các nhân viên tiệm vàng bóp cò. Lúc này anh Danh kịp thời nhìn thấy vội la: “Nó còn cây súng nữa, coi chừng!” rồi lao tới chụp lấy nòng súng.

Hàng loạt tiếng nổ chát chúa vang lên, đầu đạn găm vào tường chi chít, một viên đạn xuyên trúng bàn tay Danh làm anh bị thương nhưng nhờ Danh đẩy được nòng súng qua một bên, nên may mắn không ai trúng đạn. Để thoát hiểm, cả ba nhân viên quyết liệt lao vào tấn công tên cướp bằng cây gỗ, tuốc nơ vít chụp được trong phòng. Tên cướp bị đánh trúng đầu và bị đâm vào bụng nên quỵ xuống. Toàn, Công liền nhào lên đè hắn xuống khóa chặt tay chân lại và kêu Danh: “Mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu đi!”. Danh giật lấy khẩu AK từ tay tên cướp và nhặt khẩu K54 trên sàn chạy xuống lầu phá cửa sắt ra ngoài đường tri hô: “Cướp, cướp, có người bị bắn!”. Ở phía ngoài hai bảo vệ tiệm vàng là Nghĩa và Điều thấy vậy lập tức giữ chiếc xe ôtô và tài xế lại, đồng thời điện báo cho anh Hiếu biết chạy đến. Anh Hiếu cấp báo cho CAP rồi ôm gói vàng để Nghĩa chở về tiệm.

Chị Nguyễn Thị M. (SN 1970) nhà gần với căn 49 vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc mình chứng kiến: “Chiều hôm đó, trời chuyển mưa đột ngột, dứt cơn mưa khoảng 4 giờ chiều, tôi thấy chiếc ôtô màu vàng của ai đó chạy tới đậu trước nhà bên kia, bước xuống xe là một “ông công an”. Nhà này dán bảng cho thuê nên tôi nghĩ chắc là khách đến coi nhà. Chừng ít phút sau thì trời ơi, đạn nổ ầm ầm, nghe cả chục phát. Rồi sau đó là tiếng vật lộn, tiếng người kêu cứu. Tôi chạy ra ngó thì nghe tiếng đập cửa sắt rồi cửa được mở ra, một thanh niên ôm cây súng dài với cánh tay máu chảy ròng ròng chạy ra chỉ tay vào nhà nói: “Có cướp ở trong, kêu người vô cứu!”. Tôi liền gọi điện cho CA. Lúc này người dân kéo đến vòng trong vòng ngoài, đông lắm nhưng không ai dám vô vì sợ... súng! Lát sau CA đến đưa ba người bị thương (Danh, Cường và tên cướp) đi cấp cứu”.

KHẢ NĂNG CÓ TÊN CƯỚP THỨ HAI

Tại hiện trường vụ cướp vàng, CA thu giữ 1 khẩu súng AK với hai hộp tiếp đạn được cột băng keo quay ngược vào nhau (mục đích để tên cướp thay đạn nhanh, bắn liên tục), 1 khẩu K54, 25 vỏ đạn, 1 ba lô bên trong có 1 trái lựu đạn, 1 cuộn băng keo, 1 đoạn dây dù, 1 đoạn dây đồng không vỏ, 4 khúc gỗ bị gãy, 1 cây tuốc nơ vít dài, 3.600.000đ. Khám người tên cướp, CA thu được 1 giấy CMND số 220113907 mang tên Lê Thanh Hà (SN 1969, ngụ đường Nguyễn Huệ, thị xã Tuy Hòa, Phú Yên), 12 viên đạn K54, 1 đôi găng tay, 1 khẩu trang y tế, 2,7 triệu đồng. Kết quả giám định cho thấy, CMND tên cướp sử dụng là giấy của người khác, thủ phạm đã lấy hình của mình dán vào. Qua xác minh có người tên Lê Thanh Hà là người chạy xe ôm ở Phú Yên bị mất CMND. Với vết thương lủng bụng, tràn dịch màng phổi, sau một ngày được cấp cứu hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 8-3-2009, tên cướp đã hồi tỉnh và có những thú nhận ban đầu. Y tên là Huỳnh Hữu Nhân (SN 1956, ngụ TP. Long Xuyên, An Giang). Theo lời tên Nhân, toàn bộ vật dụng gây án gồm bộ đồ công an, 2 khẩu súng, lựu đạn đều được Nhân qua Campuchia mua với giá 750USD (trong đó bộ quân phục giá 100USD).

Trước lúc xảy ra vụ án một ngày, tối 6-3-2009, Nhân đã gọi điện cho chị Đặng Thị Xuân Đ. (SN 1964, ngụ Q7) là chủ căn nhà hỏi thuê với giá 6 triệu đồng/tháng, đặt cọc trước 3,5 triệu và 100USD. Nhân tự giới thiệu y làm việc trong ngành công an, đề nghị chị Đ. giao chìa khóa, hẹn 5 giờ chiều mai dọn đồ đến ở sẽ ký hợp đồng luôn. Theo chị Đ. thì khi chị đến mở cửa cho khách vào xem nhà có hai người, ngoài Nhân còn có một người đàn ông đeo kiếng đen. Trong tường trình của Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968), tài xế ôtô BS: 52K-8838 của Công ty TNHH du lịch Tỉ Lài (văn phòng ở đường số 16, P4Q4) thì lúc 1 giờ 30 ngày 7-3-2009, Nhân có điện thoại đến công ty du lịch hỏi thuê xe 7 chỗ hẹn giờ tới rước tại trước nhà số 69 đường 25, P. Tân Qui, Q7. Đây là bãi giữ xe ôtô. Khi Minh lái xe đến đón thì thấy Nhân mặc áo khoác, quần màu xanh của CA từ cổng bãi giữ xe bước ra, xách theo chiếc ba lô lên xe và bảo chạy tới đường Lâm Văn Bền. Lúc Nhân ngồi lên xe Minh thấy lộ bên hông khẩu súng ngắn. Đến ngã ba, Nhân kêu quẹo phải vào đường 53, dừng xe trước nhà số 49. Nhân bảo Minh quay đầu xe lại và nói: “Chờ hơi lâu đó, nhưng tôi xuống là đi liền” rồi lấy ra xâu chìa khóa mở cửa, xách túi bước vào nhà.

Minh ngồi chờ được một lát thì xuất hiện một người đàn ông chạy xe máy đến, người này khoảng 50 tuổi, đội nón kết, mặc áo màu sáng, cao khoảng 1m68, có râu mép, đeo 1 túi xách da. Anh ta hỏi Minh: “Người mới đến đâu?”. Khi Minh chỉ tay vào nhà thì người đàn ông không nói gì, lát sau y đi mất vừa lúc 4 nhân viên tiệm vàng chạy xe tới... Một tình tiết rất đáng lưu ý được nhân viên tiệm vàng Nguyễn Thanh Toàn cho biết là sau khi khống chế được tên cướp, trên lầu chỉ còn Công, Cường đang bị thương cùng tên cướp, Toàn bước ra cầu thang thì gặp một người đàn ông từ dưới nhà bước lên. Người này mặc áo trắng, quần màu xám, đeo kính râm và có ria mép. Toàn hỏi: “Ông đi đâu?”, không thấy người này trả lời nên Toàn vội la lớn: “Có người lên!” thì người này lẻn đi mất.

Như vậy nghi vấn về việc tên cướp có thêm một đồng bọn là có cơ sở. Có khả năng nếu Nhân thực hiện phi vụ thành công, uy hiếp được các nhân viên tiệm vàng, y sẽ thoát ra trên chính chiếc xe máy của người đàn ông này đang đợi sẵn bên ngoài... Quá trình thực hiện vụ cướp chứng tỏ bọn cướp đã lên kế hoạch rất bài bản: sử dụng CMND giả để CA không thể lần ra thủ phạm. Mặc đồ CA để mọi người mất cảnh giác, điều tài sản đến địa điểm chọn sẵn để ăn hàng. Khi nhân viên của tiệm mang vàng tới, y lập tức dùng “hàng nóng” đã chuẩn bị sẵn để ra tay hành động với mục đích giết người cướp tài sản. Tuy nhiên sự việc diễn ra khác với tính toán tinh vi của hắn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang nỗ lực truy xét vụ án và sớm đưa ra ánh sáng những “bí ẩn” trong vụ cướp vàng táo bạo này. Vụ cướp 400 cây vàng ở Q7 đang làm xôn xao dư luận mấy ngày nay với nhiều thông tin khác nhau bởi những tình tiết ly kỳ trong vụ án. Hung thủ đã bị bắt. Một lần nữa cho thấy nếu mọi người có tinh thần cảnh giác cao, quyết tâm tấn công tội phạm thì không một kẻ thủ ác nào có thể lọt lưới pháp luật.