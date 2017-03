Hè xả láng "hành" phụ huynh

Hè là phải xả láng

Trường của Hà vốn có tiếng là trường dành cho con nhà giàu, nhưng học lực ở đây toàn thuộc loại khá, giỏi nên các phụ huynh cũng không tiếc lòng chiều con với điều kiện trong năm học phải cố gắng hết sức. Chính vì dành hết thời gian cho bảng điểm đẹp suốt 9 tháng trời nên khi nghỉ hè, đòi hỏi xả stress của những tiểu thư như Hà bao giờ cũng phải là hạng “high class”.

Hè năm ngoái, 4 cô bạn Hà rủ nhau đặt tour đi Pháp - Ý - Thuỵ Sĩ. Không thể ngồi nhìn bạn mình ăn tối dưới tháp Effle, đi dạo trên đại lộ ánh sáng Champs Elysees mà lại theo bố mẹ đi biển Nha Trang nhàm chán, Hà nằng nặc đòi đi bằng được. Giá một tour như vậy “chỉ vỏn vẹn” 2699$ (xấp xỉ 43 triệu í mà). Gia đình méo mặt, nhưng trước bảng điểm không chê vào đâu và lời hứa tiếp tục giữ danh hiệu học sinh giỏi, bố mẹ đã cắn răng chi tiền, liên hệ giấy tờ một cách khó khăn bởi làm visa cho tầm tuổi 16, 17 sang Châu Âu rất khó.

Chùm ảnh chụp bên thủ đô Paris, thành phố Venice và Rome, đấu trường Colosseum trên blog của Hà khiến nhiều bạn bè phải ghen tỵ, Hà lại càng tự hào. “Đến hẹn lại lên”, hội yêu du lịch của Hà hẹn nhau năm nay là năm cuối cùng còn được đi chơi thoải mái nên phải làm chuyến sang Hồng Kông, Thượng Hải và Bắc Kinh. Vốn thích đồ hiệu, Hà xin mẹ chi hẳn 3000$ để sang Hồng Kông mua sắm luôn thể. Vì lời hứa từ năm ngoái, giờ bố mẹ Hà chỉ còn cách làm cái thẻ tín dụng, “bơm” tiền cho cô con gái có sở thích đi du lịch hạng sang, “Để nó cố mà thì đỗ đại học!”, mẹ Hà lắc đầu.

Vì những lời hứa phụ huynh trong năm, nhiều teen coi hè là dịp để xả láng thú vui ăn chơi, mua sắm mà không sợ luật lệ nào ràng buộc cả. Các vị phụ huynh bỗng thấy mình bị... hớ, bởi không lường hết sức tiêu như phá của con mình.

Nhằm khích lệ con gái học khá môn toán, đạt trên 8 phẩy mà bố mẹ Phương Nhung (sn1992) luôn hứa rằng: “Con hạn chế đi chơi nhé, miến trong năm con đạt kểt quả tốt thì khi nghỉ hè bố mẹ không cấm gì hết!”. Vì một “kỳ nghỉ hè tươi sáng”, Nhung đã cố gắng học cật lực để bắt đầu những ngày hè cũng là lúc Nhung bước vào... thiên đường.

Do cả năm quanh quẩn với đồng phục nên 3 tháng hè là dịp duy nhất cô bạn cùng hội hè của mình khoe quần áo. Thu nhập của bố mẹ không nhiều, nhưng độ tiêu tiền của Nhung khiến “các cụ” phải phát hoảng. Liên tục mua sắm hàng hiệu, đầu tháng vừa xin 4 triệu mua túi Guess, guốc Nine West cho “bằng bạn bằng bè”, cuối tháng đã thấy Nhung xin tiền lên Parkson mua nước hoa. Do trót hứa trên 8 phẩy toán muốn gì cũng được, bố mẹ Nhung chỉ biết mắng vài câu qua loa rồi vẫn phải cho tiền. Cứ thế, không cần biết bố mẹ đi làm vất vả thế nào, Nhung chỉ có xin và xin. Quan điểm của Nhung là: Cả năm học “cho” bố mẹ rồi, giờ phải để con xả láng chứ!

Tuấn (16 tuổi) và Phan Anh (17 tuổi) là 2 anh em ruột. Cứ hè đến, 2 cậu tha hồ đắm chìm trong game. Cứ game nào mới ra, rồi đồ nào đẹp là 2 anh em phải lùng bằng được.Say mê game Thế giới hoàn mỹ, 2 cậu sắm “quần áo, giày, vũ khí” đến gần chục triệu. 3 tháng hè, hết đàn đúm bạn bè đến cắm đầu vào game và xin tiền cho những món đồ đắp vào người nhân vật, 2 quý tử hoàn toàn quên mất bố mẹ. Chỉ khi nào cần mua đồ trong game, Tuấn hoặc Phan Anh mới ló mặt ra nói chuyện cùng phụ huynh. Việc nhà bỏ mặc cho mình mẹ xoay sở.

Phụ huynh cũng “xả láng” nỗi lo

Chẳng bố mẹ nào tiếc con cái điều gì nếu như đòi hỏi của teen nằm trong khả năng của gia đình. Đôi khi vì quá mong con đạt được kết quả tốt trong học tập, các phụ huynh đã sử dụng lời hứa, rằng nghỉ hè sẽ được thế này thế kia nhằm thêm động lực cho bảng thành tích cuối năm. Không ngờ rằng teen “phiên dịch” luôn thành: “Nghỉ hè nghĩa là phải “xoã” nhiệt tình, bởi bố mẹ bật đèn xanh từ đầu năm còn gì!”. Hơn nữa, nhiều teen còn coi việc học trong năm như nghĩa vụ, nếu hoàn thành nghĩa vụ tốt đẹp thì bố mẹ “phải” có trách nhiệm chiều chuộng.

Việc làm ăn của bố mẹ Hà không phải lúc nào cũng suôn sẻ, việc chi toàn tiền “nghìn” cho Hà thoả mãn thú vui du lịch hạng A khiến 2 bác đau đầu rất nhiều. Nhưng nhớ đến lời hứa trong năm và sự vô tâm của con gái, bố Hà đã phải đi mượn tiền họ hàng để Hà sung sướng xách va li lên đường, cũng là động lực cho năm học lớp 12 sắp tới. Bởi Hà đã từng tuyên bố: “Không có thưởng thì con học làm gì”.

Cô Hương, mẹ của Nhung nói trên cứ thở dài mỗi lần thấy con xách túi đi chơi. Nghĩa là hôm ấy Nhung sẽ đi một mạch đến 10h tối, thành ra nghỉ hè mà bố mẹ nhìn mặt con còn ít hơn trong năm học. Nhà chỉ có 2 cô chú thui thủi ăn cơm với nhau, gọi Nhung về thì cô bạn sẵng giọng: “Cả năm con bị đống bài vở tra tấn, hè đến phải cho con thoải mái với bạn chứ, bố mẹ chả hứa thế...”

Khổ nỗi gia đình cô chẳng giàu có gì để tuần nào Nhung cũng xin tiền sắm đồ hiệu. Lên tiếng nhắc nhở con gái thì Nhung nhăn mặt, “Thế sao trước mẹ hứa con chỉ cần trên 8 phẩy toán là mẹ sẽ chiều hết? Sang năm con cứ học làng nhàng thôi vì mẹ cũng có giữ lời hứa đâu?”

Vị phụ huynh chỉ còn biết ngỡ ngàng trước sự “ra giá” sòng phẳng. Nếu cứ học chỉ vì hè được “hành” bố mẹ kiểu này, liệu teen có thấy vui chăng ?