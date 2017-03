Hẹn gái mại dâm vào nhà nghỉ để cướp tư trang

Sau một thời gian đấu tranh, hai tên giết người, cướp tài sản tại khách sạn Mai Hoàng (số 66-68A, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Gò Vấp, TP HCM) là Nguyễn Hoàng Lân (26 tuổi, ngụ 179/15, Hoà Bình, phường Hiệp Tân, Tân Phú) và Lê Quang Thuận (27 tuổi, ngụ 56/66, Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5) đã thừa nhận thêm hai vụ điều nạn nhân đến khách sạn để khống chế cướp tài sản.



Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 6h20' ngày 18/9/2010, anh Vũ Thanh Sang, nhân viên của khách sạn Mai Hoàng đến phòng 203 của khách sạn gọi cửa để tiến hành dọn dẹp nhưng không ai trả lời. Anh Sang cùng tiếp tân lấy chìa khoá mở phòng thì phát hiện một phụ nữ nằm chết trên giường, tay chân bị trói, miệng bịt kín băng keo.



Nạn nhân sau đó được xác định là chị L.T.T.Q. (28 tuổi, quê quán Bến Lức, Long An), bị chết do ngạt thở, tài sản bị cướp là chiếc xe Attila Elizabeth BKS 54R2-0157. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp tiến hành truy tìm hung thủ thì một ngày sau, Công an quận 10 đã bắt được Lân và Thuận, nghi can trong hai vụ án trước đó xảy ra ở quận 10.



Tại cơ quan Công an, chúng khai: Qua mạng Internet, Lân làm quen với chị L.T.T.Q. là gái mại dâm và hẹn đến khách sạn Mai Hoàng để quan hệ. Khoảng 2h5' ngày 18/9, Lân cùng Q. đến khách sạn Mai Hoàng thuê phòng 203. Do có sự bàn bạc trước nên khoảng 30 phút sau, Thuận cùng đối tượng tên Quyên (tên gọi khác là Ti) đến thuê phòng 404 để chờ thời cơ hành động. Sau khi được Lân báo hiệu bằng điện thoại di động, Thuận lập tức xuống phòng 203 để cùng Lân dùng roi điện chích nạn nhân đến ngất xỉu, sau đó lấy dây trói tay chân, lấy khăn nhét vào miệng nạn nhân rồi dùng băng keo quấn quanh miệng.

Khi nạn nhân không còn kháng cự, Quyên cũng xuống phòng 203 rồi cùng hai tên kia lục lấy 130.000 đồng, 1 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu trắng và thẻ gửi xe của nạn nhân. Đâu đó xong xuôi, bọn chúng xuống lấy xe của nạn nhân rồi nhanh chân rời khách sạn.



Trước đó, vào khoảng 2h ngày 14/9, Lân điều chị L.T.C.N. (ngụ quận 7) đến phòng 502 của khách sạn Ngọc Hà (747, Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10) rồi cùng với Thuận và Yến (chưa rõ lai lịch) khống chế nạn nhân để cướp một bộ vòng cimen bằng vàng 18 chiếc và chiếc xe Air Blade biển số 52P4-0837.



Sang ngày hôm sau, khoảng 1h ngày 15/9, cũng bằng thủ đoạn tương tự, Lân điện thoại hẹn chị Đ.T.N.S. (ngụ quận 8) đến phòng 201, khách sạn Phương Lan (678, Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10) rồi cùng đồng bọn khống chế cướp 1 bộ vòng cimen bằng vàng 27 chiếc, 1 lắc vàng, 1 điện thoại di động và chiếc xe Nouvo biển số 51M3-6651. Rất may là cả hai nạn nhân là chị N. và chị S. đều thoát chết trong gang tấc.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục truy tìm các hung thủ còn lại trong băng cướp này





Theo M.T.P. (CAND)