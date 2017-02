Hét giá gói tăm tre đến… 500.000 đồng!

Ngày 20-2, một nguồn tin cho biết Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với một cô gái có hành vi gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, chiều ngày 18-2, tại phố đi bộ hồ Gươm, cô gái đã mời du khách mua tăm từ thiện. Sau khi vị du khách khách kí vào cuốn sổ xác nhận mua gói tăm, cô gái liền “hét” giá lên tới 500.000 đồng.



"Tăm tặc" hoạt động tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Vietnammoi

Phát hiện ra sự việc, một người dân gần đó đã tri hô người dân giữ cô gái lại và thông báo cho lực lượng công an phường đến giải quyết.

Tại cơ quan công an, danh tính cô gái được xác định là LTLA (21 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội).

Do tại thời điểm bị phát hiện, giao dịch giữa hai bên chưa được thực hiện, công an đã xử phạt L.A 200.000 đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, cuối tháng 10-2016, Công an phường Tràng Tiền cũng từng phát hiện và xử lý 5 người có hành vi tương tự.

Tình trạng bán tăm giá trên trời không mới tại Hà Nội, báo chí từng nhiều lần phản ánh.

Theo đó, những người này hoạt động nhiều tại các khu vực công cộng như bến xe, khu du lịch, cổng trường học,… Họ cầm theo một vài gói tăm dán mác tăm từ thiện và một cuốn sổ để “ghi danh”.

Khi nạn nhân đồng ý kí tên vào cuốn sổ để xác nhận mua tăm thì nhóm bán tăm sẽ “hét” giá gói tăm đắt hơn rất nhiều lần so với giá thị trường. Thông thường, giá mà các đối tượng đưa ra khoảng vài chục ngàn đồng, thậm chí lên tới vài trăm ngàn đồng như trường hợp ở trên.