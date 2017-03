Hét giá hàng trăm triệu để lừa 'chạy' vào ngành công an

Chiều 22-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận Ngô Lê Thị Thủy do công an quận Cẩm Lệ bắt giữ, chuyển giao để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Thủy luôn “nổ” mình có mối quan hệ quen biết với các lãnh đạo nên có khả năng “chạy” việc làm ở các cơ quan nhà nước. Qua sự giới thiệu của một số người quen, nhiều người dân ở các địa phương như: Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng... đã tìm đến Thủy “nhờ vả”.

Thủy “hét” giá từ 50-80 triệu đồng nếu muốn vào làm kế toán tại Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng, từ 120-140 triệu đồng để xin việc tại các bệnh viện ở Đà Nẵng và từ 300-400 triệu đồng để xin vào các cơ quan, đơn vị thuộc ngành công an…



Ngô Lê Thị Thủy bị công an bắt khi bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp.

Tin lời Thủy, nhiều người đã đưa tiền để người này lo lót công việc. Tuy nhiên, chờ đợi lâu vẫn không thấy cơ quan tuyển dụng gọi đi làm nên các nạn nhân thúc giục. Thủy trả lời những cơ quan mà người này giới thiệu không cần đi làm vẫn được trả lương. Để đánh lừa các nạn nhân, hàng tháng, Thủy gửi một khoản tiền nhỏ gọi là tiền lương vào tài khoản của người xin việc.

Tổng cộng, Thủy đã lừa đảo, chiếm đoạt của 13 trường hợp với số tiền 2,21 tỉ đồng. Đầu năm 2015, khi sự việc vở lỡ, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bị công an quận Cẩm Lệ bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.