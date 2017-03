Hết muỗi, tiếp họp khẩn vì... gà!

Trước tình hình nhiều tỉnh bùng phát dịch cúm gia cầm, trong đó có Long An là tỉnh liền kề, chiều qua (22-2), TP.HCM đã có một cuộc họp khẩn về phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A/H5N1 trên người do ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì.

Chưa ớn!

Theo ông Phan Xuân Thảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, hiện vẫn tồn tại tình trạng nuôi gia cầm, nhất là gà đá tại một số khu vực nội thành. Nhiều hộ ở ngoại thành nuôi gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh, không đăng ký với chính quyền địa phương và cơ quan thú y. Khả năng lây truyền dịch từ gia cầm nuôi trái phép rất cao.

Cũng theo ông Thảo, việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm sống và sản phẩm gia cầm trái phép vẫn tái diễn và có chiều hướng gia tăng. Tại một số nơi, gia cầm sống được bày bán công khai với số lượng lớn.

“Rất đông dân cư vẫn thờ ơ và không ngán dịch cúm gia cầm. Nhiều người thoải mái mua và sử dụng gia cầm sống không nguồn gốc hoặc sản phẩm gia cầm không bao bì, không rõ xuất xứ” - ông Thảo lo ngại.

Đánh cả lực lượng kiểm tra

Đại diện huyện Bình Chánh cho biết “điểm nóng” mua bán gia cầm trái phép trên địa bàn huyện “trụ” tại xã Bình Hưng. Thế nhưng xã này lại tiếp giáp với phường 4 (quận 8) nên khi lực lượng kiểm tra xuất hiện là các đối tượng... chạy qua phường 4. Bên cạnh đó, để che mắt lực lượng kiểm tra, người mua bán gia cầm giấu gà, vịt ở nơi kín đáo, khi khách hỏi mới mang ra.

Họ nghĩ ra nhiều chiêu “tiếp thị” khó tin, chẳng hạn họ... cắm vài lông gà lên cục gạch và đặt bên lề đường. “Lực lượng kiểm tra đến, họ còn ngang nhiên dùng giàn ná bắn đá vào lực lượng kiểm tra” - đại diện huyện Bình Chánh nói thêm.

Theo đại diện quận 12, trước Tết nguyên đán quận đã tổ chức hai đợt kiểm tra, xử lý những điểm mua bán gia cầm trái phép và cũng vấp phải thái độ chống trả kiểu trên của người bán gia cầm. Đợt kiểm tra đầu (30-1), các đối tượng không manh động nhiều.

Mới đây, trong đợt kiểm tra ngày 3-2, không ít đối tượng phản ứng dữ tợn hơn. Họ dùng gậy, đá... tấn công và làm bị thương nặng một thành viên trong đoàn kiểm tra. Do không được trang bị dụng cụ hỗ trợ nên khi các đối tượng quá khích dùng gậy gộc tấn công thì lực lượng kiểm tra khó lòng chống đỡ.

Đại diện quận này còn cho biết thực trạng mua bán gia cầm trái phép vẫn tái diễn là do cơ chế phối hợp giữa địa phương và lực lượng kiểm tra, giữa hai quận (quận 12 giáp ranh quận Gò Vấp) chưa thật tốt.

Quyết liệt dập mầm dịch

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín khẳng định: Khó mấy cũng phải mạnh tay hơn nữa trong công tác phòng chống dịch. “Cương quyết không để bất cứ gia cầm sống xuất hiện trong khu vực ngoại thành. Đối với những hộ nuôi gà, vịt lẻ tẻ ở ngoại thành, cơ quan thú y tiến hành xét nghiệm và yêu cầu chủ nuôi giết thịt, mang tiêu thụ, đồng thời không cho nuôi tiếp” - ông Tín nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tín, các quận, huyện cần nghiên cứu và tổ chức điểm cung ứng gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm... có nguồn gốc rõ ràng để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.

Để gia cầm không lén lút và “chạy rong” vào TP, ông Tín chỉ đạo: Sở Giao thông Công chính thông báo các chủ phương tiện công cộng không cho bất kỳ hành khách mang gia cầm sống lên xe. Ông Tín cũng yêu cầu sở này làm việc với Sở Giao thông Công chính các tỉnh lân cận cùng thực hiện chủ trương trên.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Tín chỉ đạo phối hợp với các tỉnh kiểm tra chặt gia cầm trước khi đưa vào TP.HCM. Cơ quan thú y và các lực lượng khác chốt chặn thường xuyên ở các cửa ngõ vào TP, các lò giết mổ và các điểm “nóng” buôn bán gia cầm trái phép.

Với Sở Y tế, ông Tín chỉ đạo tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các điểm phân phối gia cầm, kể cả những hàng quán, bếp ăn tập thể thường xuyên sử dụng gà, vịt. Ông Tín cũng phân công Sở Văn hóa-Thông tin phối hợp với quận, huyện tuyên truyền nguy hại của dịch cúm gia cầm cho người dân dưới nhiều hình thức.

Để chấm dứt tình trạng hành hung lực lượng kiểm tra, ông Tín đề nghị Công an TP vào cuộc. Công an TP chỉ đạo công an các quận, huyện phối hợp với lực lượng kiểm tra nhằm hỗ trợ khi có sự cố xảy ra.

Ông Tín cũng yêu cầu các quận, huyện giáp ranh cần phối hợp đồng bộ khi ra quân kiểm tra các điểm buôn bán gia cầm trái phép, đồng thời luân phiên túc trực tại các điểm nóng.

“Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng kiểm tra và phòng chống dịch. Nếu người thi hành công vụ của địa phương nào bị hành hung hoặc địa phương đó vẫn tồn tại tình trạng buôn bán tràn lan gia cầm trái phép thì lãnh đạo quận, huyện phải chịu trách nhiệm” - ông Tín nói.