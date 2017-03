Hết tiền chơi game, đột nhập trường học ăn trộm

Theo H.X.Huỳnh (TNO)

Hôm nay 28.9, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với N.Đ.Q (19 tuổi) và N.T.C (17 tuổi), cùng trú thôn Bầu Bầu, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành, về hành vi trộm cắp tài sản.Theo kết quả điều tra ban đầu của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Tam Kỳ, sau khi chơi game hết tiền, Q. và C. đột nhập Trường THCS Nguyễn Huệ (ở P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) lấy trộm 8 ổ cứng, 8 thanh ram, 8 chip, 6 màn hình, 4 CPU…Sau khi “ăn hàng”, cả hai chở ra Đà Nẵng, bán được gần 20 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.Được biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh sự liên can của 2 đối tượng khác cùng tham gia vào vụ trộm cắp này.Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.