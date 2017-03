Hết tiền chơi game, giết bạn phi tang xác rồi cướp tài sản

Ngày 7-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiến hành bắt giữ Lê Đức Quyền (25 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội giết anh Tiến (30 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và cướp tài sản xảy ra tám tháng trước.

Theo đó, ngày 12-3, do hết tiền chơi game nên Quyền nhờ anh Tiến chở đến gặp khách hàng để bán win (dịch vụ trong game). Khi đi qua khu vực rừng vắng thuộc xã Sông Trầu, Quyền đã dùng dao đâm chết anh Tiến rồi đẩy xác xuống vực sâu để phi tang. Quyền cướp của nạn nhân 5 triệu đồng, một điện thoại và xe máy hiệu Air Blade. Quyền đem xe máy cướp được của anh Tiến đi cầm đồ được 15 triệu đồng rồi dọn phòng trọ bỏ trốn.



Nghi can Lê Đức Quyền. Ảnh: CTV

Hiện cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sau khi bị giết thì gần ba tháng, người dân đi làm rẫy mới phát hiện được xác của anh Tiến và trình báo với cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết hợp cùng lời khai từ gia đình nạn nhân, cơ quan công an xác định đây là một vụ giết người rồi phi tang xác.

Qua sàng lọc mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an phát Quyền là nghi can hàng đầu nên tiến hành theo dõi. Bởi Quyền là bạn thường chơi game cùng anh Tiến nhưng sau khi anh nạn nhân mất tích thì Quyền bỏ đi khỏi địa phương. Ngày 5-11, khi đã có đầy đủ chứng cứ cơ quan công an đã ập vào bắt Quyền đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở Nhơn Trạch.

Được biết, Quyền quê Thanh Hóa và chuyển vào Đồng Nai được hơn 10 năm, hiện đã có vợ và con trai bốn tuổi. Trong quá trình chơi game Quyền kết thân với anh Tiến.