Hết tiền chơi game, rủ bạn trộm két sắt của gia đình

Sáng 22-7, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ các nghi can trong vụ trộm két sắt với tổng trị giá tài sản gần 200 triệu đồng.

Trước đó, tối 21-7, Công an phường Trảng Dài nhận được tin báo của chị Lê Thị Luật (42 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài) báo, có trộm đột nhập nhà lấy đi một két sắt trong đó có trên 40 triệu đồng tiền mặt và bốn cây vàng giá gần 150 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan của gia đình.

Ngay lập tức công an phường đã xuống hiện trường để xác minh và truy xét các đối tượng vụ trộm này.



Nghi can Cảnh tại hiện trường nơi để két sắt trong rừng cây. Ảnh: Vũ Hội.



Cơ quan công an cùng chủ tài sản kiểm tra tài sản trong két sắt. Ảnh: Vũ Hội

Qua truy xét, công an đã mời Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, ngụ tại khu phố 4, phường Trảng Dài) về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đã gọi điện thoại cho Hoàng Trọng Cảnh (18 tuổi) tới nhà Nguyễn Văn Anh (16 tuổi) là con trai bà Luật để chở két sắt đến một khu rừng tràm cách nhà khoảng 3 km. Tại đây, những người này đã phá két lấy tài tiền và tài sản.



Đang trong quá trính phá két thì Cảnh nhận được tin nhắn Nam với nội dung công an đang điều tra nên cả hai bỏ lại két sắt để chạy trốn. Tuy nhiên, Cảnh nhanh chóng bị công an phường bắt giữ. Sau đó, công an đưa Cảnh tới hiện trường nơi có chiếc két sắt để thu tang vật.

Lúc này, chiếc két sắt đã bị đập méo mó nhưng chưa lấy được tiền và vàng trong két. Riêng Nguyễn Văn Anh hiện vẫn đang lẩn trốn.

Theo lời khai ban đầu của Cảnh và Nam thì cả ba chơi thân với nhau nhiều năm nay. Tất cả đều nghiện chơi game, thời gian gần đây do thiếu tiền chơi game và tiêu xài nên chúng đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm két sắt trên.