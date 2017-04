Hết vé, dân đập phá cửa kính để đi tàu

Khi tàu đến ga Mỹ Lệ (Quảng Bình), hàng trăm hành khách không có vé đi tàu đã cản trở tàu, đập vỡ cửa kính toa xe và tự ý lên tàu trước sự bất lực của nhân viên nhà ga và lực lượng bảo vệ tàu VQ1.

Anh Nguyễn Văn Dũng - một khách đi tàu cho biết trung bình mỗi toa tàu có khoảng trên 200 người. Nhiều khách mua vé ngồi nhưng cũng đành phải đứng. Thậm chí nhiều người phải chấp nhận đứng một chân ngay trước toilet.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Huy Giang - Giám đốc Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội (đơn vị quản lý tàu VQ1) cho biết: Do mùng 6 là ngày tốt nên lượng khách đi lại tăng gấp hàng chục lần so với ngày thường. Trong khi đó, tuyến Vinh - Quảng Bình chỉ có duy nhất đoàn tàu VQ1 hoạt động nên dẫn đến quá tải. Để bảo đảm an toàn, đơn vị đã hạn chế bán vé ghế ngồi phụ nhưng do có nhiều người dân tự ý đập phá cửa kính lên tàu nên nhân viên không thể quản lý được. Tuy nhiên, đơn vị cũng không dám dừng chạy tàu vì có thể sẽ khiến cho hành khách bức xúc và tiếp tục đập phá. Ông Giang cho biết thêm, sau khi tàu rời khỏi ga Mỹ Lệ, đơn vị đã quyết định nối thêm hai toa tàu để có chỗ ngồi cho hành khách.