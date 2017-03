Hi hữu con trai bắt trộm bò của cha

(PLO)- Lợi dụng lúc cha ngủ say, Lâm đi ra chuồng bò dẫn trộm một con rồi thuê xe chở đến trại bò gần đó bán. Do nghi ngờ con bò là tài sản trộm cắp, chủ trại bò đã trình báo công an.