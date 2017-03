Hiện trường vụ nổ súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ

11 giờ 30, sau hơn 10 tiếng xảy ra án mạng, hiện trường tại ngõ 23 Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn được bảo vệ rất nghiêm ngặt.



Lực lượng công an được bố trí bảo vệ hiện trường. Một phần con ngõ được căng dây ở hai đầu, những ai không có nhiệm vụ đều không được ra vào.



Rất đông người dân hiếu kỳ vẫn tập trung trước con ngõ để theo dõi tình hình vụ án.

Nhiều người cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi vụ việc xảy ra. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy nhiều tiếng súng nổ và án mạng nghiêm trọng như vậy.



Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng.



Trước đó, khoảng 1 giờ 15 sáng nay (27-10) tại nhà nghỉ NC, địa chỉ ngõ 23 Nguyễn Thị Định, nhiều người dân trong khu vực bất ngờ nghe thấy những tiếng nổ rất lớn, giống như tiếng súng kèm theo tiếng kêu gào.

Chạy ra đường, mọi người phát hiện một nam thanh niên đã gục ngã. Theo một số nhân chứng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân thấy có người gọi cửa nhà nghỉ nên đã ra mở cửa đón khách thì bất ngờ bị bắn. Có ít nhất ba tiếng súng đã nổ.



Một cán bộ Công an phường Trung Hòa cho biết nạn nhân trong vụ án là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ NC, sinh năm 1996. Camera an ninh trong khu vực ghi lại được hình ảnh các đối tượng nổ súng. Tuy nhiên do chất lượng hình ảnh không tốt nên khó xác định ngay được.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, có ít nhất ba người bước xuống từ ô tô, cầm hai khẩu AK và một khẩu súng ngắn. Hiện chưa xác định được chiếc xe này thực sự chở bao nhiêu người.