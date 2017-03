“Hiến” xe cho bạn chát

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP HCM cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Minh Tân (tự Tuấn; 26 tuổi, quê Bình Phước), Nguyễn Văn Hậu (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Võ Thanh Tú (tự Nhóc, tạm trú phường 25, Bình Thạnh) liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn gạ tình qua mạng Internet rồi lừa lấy xe gắn máy, điện thoại di động của những cô gái nhẹ dạ, cả tin.

Cách đây 10 năm, Nguyễn Minh Tân theo gia đình rời quê Bình Phước đến TP HCM lập nghiệp bằng nghề mua bán phế liệu. Đến năm 2005, Tân cưới vợ nhưng vốn lười lao động y thường xuyên bỏ bê công việc để đi theo đám bạn xấu kiếm tiền bất chính bằng đủ thứ "ngón nghề" từ trộm cắp vặt đến lừa đảo…

Sau một thời gian ngắn gia nhập chốn giang hồ, Tân bị Công an quận 1 bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị toà tuyên phạt 18 tháng tù giam. Ra tù, để làm lại cuộc đời, y theo vợ con lên TP Đà Lạt sinh sống. Nhưng chẳng được bao lâu, Tân lại "ngựa quen đường cũ" và bị bắt giam vào giữa năm 2009 về hành vi "trộm tài sản".

Ra tù lần 2, Tân bỏ vợ con ở Đà Lạt, quay lại TP HCM sống như vợ chồng với một phụ nữ khác cũng làm nghề mua bán phế liệu và y lại tiếp tục gây án…

Đối tượng mà Tân nhắm đến là các cô gái nhẹ dạ nên y lên mạng lấy nick name tuangalang (Tuấn ga lăng) và làm quen với chị T.T.M. (26 tuổi, ngụ quận 3) vào giữa tháng 9/2010. Sau vài lần tán tỉnh với lời lẽ ngọt ngào, Tân gạ được M. cùng mình đi uống cà phê tâm sự. Đúng hẹn, 18h ngày 22/9/2010, chị M. đi xe Wave BKS 55P-04… đến trước chung cư thì thấy Tân đi bộ đến. Chị M. đưa xe cho Tân chở mình đến quán cà phê Sài Gòn Phố ở đường Trần Quốc Thảo, quận 3.



Tân, Hậu và Phú.

Đến nơi Tân dắt xe vào bãi gửi rồi giữ luôn thẻ và chìa khoá xe. Hai người ngồi tâm sự độ chừng 5 phút thì Tân giả đò móc ĐTDĐ để kiểm tra và quay sang mượn điện thoại của M. để gọi cho mẹ. Không chần chừ, chị M. đưa ngay chiếc Mobell M16 cho Tân. Lấy lý do trong quán quá ồn ào, Tân vừa bấm máy vừa bước ra ngoài và không quay lại… Biết gặp phải kẻ gian, chị M. đã đến trình báo tại Công an quận 3…

Trong lúc Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đang truy tìm kẻ gây án thì chiều 15/1, nơi đây lại tiếp nhận thêm một vụ bị lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự. Chị L.T.K. (31 tuổi, quê quán Bình Định) trình bày: Cuối tháng 12/2010, chị làm quen với một nick name tự xưng tên Tân, đang tìm người "kết nghĩa trăm năm".

Khoảng 2 tuần sau khi "quen nhau", chị K. đồng ý hẹn với Tân đi uống cà phê. Tuy nhiên, K. cho biết, chị sẽ đi cùng H., một người bạn làm cùng. Theo hẹn, chiều 10/1, chị K. đi xe Click chở theo H. đến điểm hẹn. Ít phút sau thì Tân cùng với một thanh niên nữa đi xe gắn máy tới, Tân giới thiệu tên là Hiền, làm cùng công ty và là "lính" của Tân. Đã đủ đôi, đủ cặp, thế là Tân chở K., còn Hiền chở H. đi ăn tối.

Sau khi ăn xong, Tân tiếp tục rủ K. và H. đi hát karaoke tại một điểm nằm trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3. Vào hát được vài bài thì máy ĐTDĐ của Tân đổ chuông, y bước ra khỏi phòng nói chuyện ít phút rồi quay vào và lệnh cho Hiền đi gặp "đối tác làm ăn". Khoảng 30 phút nữa trôi qua thì máy ĐTDĐ của Tân lại reo. Cũng giống như lần trước, Tân ra ngoài nghe máy rồi… một đi không trở lại cùng với chiếc xe của chị K.…

Sau khi tiếp nhận thông tin từ chị K., Công an quận 3 đã điều tra và xác định kẻ chiếm đoạt chiếc xe gắn máy của chị K. cũng chính là thủ phạm của vụ lừa đảo lấy xe của chị M.. Qua xác minh biển số xe mà Tân sử dụng để cùng Hiền đi gặp chị K. và chị H., cơ quan Công an xác định chủ sở hữu là Nguyễn Văn Hậu, cũng chính là kẻ đã đóng vai Hiền.

Từ lời khai của Hậu, Công an quận 3 đã bắt giữ Nguyễn Minh Tân và Võ Thanh Tú, một đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do Tân lừa đảo được. Tại Công an quận 3, ba đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội mà mình đã gây ra.





