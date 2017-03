Hiếp dâm bạn vợ khi đang tắm

Ngày 14/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) cho biết đã bắt khẩn cấp và tạm giữ Lưu Quốc Cường (27 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Chợ Mới, An Giang, tạm trú tại khu phố 1, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) để tiếp tục điều tra hành vi “Hiếp dâm”.



Do tiết kiệm tiền nên Cường cùng với vợ là Lê Thị Ngọc Lan (23 tuổi) và hai người bạn của chị Lan là N.T.N.L (24 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Thạnh Phú, Bến Tre) và Nguyễn Trần Hoàng (24 tuổi, ngụ xã Minh Long, huyện Chơn Thành, Bình Phước) góp tiền thuê phòng trọ ở chung.



Sáng ngày 11/9, trong khi chị Lan, Hoàng và chị L. đi làm thì Cường vẫn ngủ tại phòng trọ. Khoảng 9h15 cùng ngày, chị L. về phòng trọ để đi tắm. Phòng tắm trong nhà trọ chỉ được che bằng tấm nilon, không có cửa, nên khi Cường đi đánh răng ngang qua nhìn thấy chị L. trong đó.



Ngó xung quanh không thấy ai, Cường vén tấm nilon chui vào phòng tắm đòi quan hệ tình dục với chị L.



Chị L.cố vùng vẫy nhằm thoát ra nhưng không được. Cường dùng tay kẹp cổ, bịt miệng chị nên cũng không thể kêu cứu. Cường đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị L.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị L. tới công an tố cáo. Cường được mời lên công an làm việc và thừa nhận hành vi hiếp dâm bạn của vợ.



Theo Hoàng An (Bee.net)