Hiếp dâm em gái của bạn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Cường (SN 1989, trú tại đội 2, xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Vốn là bạn của anh trai em Nguyễn Thị H. (SN 1996, trú tại xóm Yên Trung, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) nên Cường thường xuyên lui tới gia đình nhà H. Nhân đợt nghỉ hè, Cường có về nhà dì ruột của mình trú tại Yên Trung, Yên Sơn để chơi và tranh thủ sang giúp anh chị nhà em H. làm mùa. Hoàng Văn Cường ghi lời khai tại CQĐT

22 giờ ngày 8-6, do người thân bị đau nên cả gia đình tập trung đưa bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu, chỉ mỗi mình em H. trông nhà. Lợi dụng tình hình đó, Hoàng Văn Cường đã lẻn vào nhà giở trò đồi bại với em H. Thực hiện hành vi xong, hắn bỏ trốn.

23 giờ cùng ngày, anh chị H. về thì phát hiện ra em gái mình bị hại. Ngay trong đêm, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an xã Yên Sơn xác minh thông tin và truy bắt đối tượng.

Đến 0 giờ ngày 9-6, Hoàng Văn Cường bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn.

Theo Phan Tuyết (Công An Nghệ An)