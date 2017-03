Hiếp dâm rồi giết chết con gái của người tình

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Quang là người tình của bà Huỳnh Thị Cẩm N. (47 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H.Củ Chi) nên đến nhà bà N. chơi nhiều lần.



Theo MỸ THƯƠNG - NGỌC KHẢI (TTO)



Khoảng 9g30 sáng ngày 8-8, Quang mượn xe máy của người làm thợ hồ đến nhà bà N. chơi thấy con gái người tình là L.H.C.U. (21 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H.Củ Chi) ở nhà một mình nên bày tỏ tình cảm với chị U. nhưng bị từ chối.Lúc này, Quang liền đi theo chị U. vào phòng ngủ rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu.Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, do sợ bị gia đình chị U. phát hiện nên Quang tìm cách giết chị U.. Quang lấy đĩa sứ đập vào đầu, lôi chị vào phòng vệ sinh nhấn vào thùng nước cho chết ngạt... Thậm chí, Quang còn nấu nước sôi pha với sữa tắm đổ vào miệng chị U. cho đến chết.Gây án xong, Quang đã dùng kéo cắt áo chị U. để tạo hiện trường giả. Cùng lúc đó, bạn trai của chị U. là anh T.N.Q đến thì phát hiện chị U. nằm bất tỉnh liền truy hô người dân gần đó đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng chị U. đã chết trên đường đến bệnh viện.Đến 7g sáng ngày 9-8, Quang được gia đình đưa đến đầu thú tại công an Q.Phú Nhuận.Bước đầu, tại cơ quan công an, Quang khai nhận hành vi phạm tội của mình.