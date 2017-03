Hiếp dâm trẻ đi bán ốc rồi trốn truy nã, lãnh 8 năm tù

Theo hồ sơ, vào năm 2006, Nam làm nông và thường mua cua, ốc để phục vụ chăn nuôi. Chiều 7.11.2006, em T.Th.Q (14 tuổi, trú huyện Nam Đàn) – đi bắt ốc bươu vàng về, mang đến ki ốt của Nam để bán. Khi em Q mang ốc ra phía sau giếng nước thì Nam ôm, khống chế, bịt miệng em Q, rồi giở trò đồi bại.

Sau khi hiếp dâm em Q, Nam đe dọa và bảo em Q về nhà không được nói cho ai biết. Ngày hôm sau, gia đình thấy em Q không được bình thường như mọi ngày nên gặng hỏi, em Q đã kể lại câu chuyện cho mọi người biết.

Khi gia đình em Q làm đơn tố cáo Nam lên cơ quan công an thì Nam bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 10.1.2007, Cơ quan công an huyện Nam Đàn ra lệnh truy nã đặc biệt đối Nam về tội hiếp dâm trẻ em. Đến ngày 30.9.2014, Nam bị Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, chỉ vì dục vọng đê hèn đã xâm phạm đến nhân phẩm, sức khỏe trẻ em, sau khi gây án lại trốn truy nã nên cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa đã tuyên án như trên.



Bị cáo Đặng Hoài Nam. Ảnh ĐL