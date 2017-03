Hiếp dâm vợ bạn trên ghe

Chiều ngày 26-3-2012, Vương cùng những người làm chung tổ chức nhậu trên một chiếc ghe chở củi từ Cần Thơ về huyện Phụng Hiệp.



Đang đi, chiếc ghe phải dừng lại do nước lớn, không qua được cầu. Do say rượu nên Vương nằm ngủ trong cabin còn 4 người khác lên bờ uống cà phê.



Khi Vương tỉnh giấc thì thấy trên ghe chỉ còn lại mình và chị H. (là vợ của người làm chung trên ghe) đang rang cơm nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm.



Lúc này, chị H. cũng nhờ Vương câu giùm bóng đèn nhưng Vương không làm mà lấy con dao yếm đe dọa chị H nhằm làm bậy.



Vừa đúng lúc chồng chị H. về tới. Thấy vậy, Vương một tay cầm dao, một tay cầm quần rồi nhảy xuống sông định bỏ trốn nhưng đã bị người dân vây bắt giao công an.



Theo hồ sơ, Vương đã có hai tiền án với thời hạn 9 năm tù đều về tội cố ý gây thương tích và một lần bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương với thời hạn 6 tháng.



