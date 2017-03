Hiếp dâm xong, bỏ mặc bạn gái ngoài đường

Khoảng 21 giờ 30 ngày 17-2, trong lúc ngồi nhậu cùng Phát và 3 đối tượng khác tại một quán ăn ven đường ở TX.Long Khánh, Ni gặp em D. (15 tuổi, ngụ huyện Định Quán, bạn của Ni) đang ngồi một mình, nên rủ uống rượu chung.

Sau đó, cả nhóm rủ nhau ra khu vực tượng đài chiến thắng TX.Long Khánh chơi. Do D. say rượu đi không nổi, Ni và Phát dìu D. vào đoạn đường vắng thuộc phường Xuân An. Tại đây, Ni giao cấu với D., rồi bỏ mặc D. ngoài đường. Sau đó, người dân phát hiện đã đưa D. vào bệnh viện cấp cứu.