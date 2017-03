'Hiệp sĩ' bắt 2 tên trộm vừa mới ra tù

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 26-10, Hà chở Phong đi xe máy rảo quanh các tuyến đường trên quận Bình Tân và quận 11 tìm con mồi sơ hở để ra tay trộm cắp.



Hà (áo sọc đỏ) và Phong tại cơ quan điều tra.

Khi đến đường Đất Mới (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM), thấy một số nhà của người dân không đóng cửa nên lẻn vào nhà số 80B Đất Mới để trộm. Khi lấy được chiếc điện thoại thì hai tên trộm bỏ chạy.

Do được theo dõi từ trước nên hai nghi can này đã bị các ''hiệp sĩ'' đội săn bắt cướp TP.HCM cùng tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm quận 11 tăng ga đuổi theo và khống chế đưa về công an phường Bình Trị Đông để xử lý cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Hà và Phong khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo tìm hiểu, Phong bị nghiện ma túy nặng, từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù vào năm 2014.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.