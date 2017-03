“Hiệp sĩ” bắt băng trộm… núp lùm

Lúc 14 giờ ngày 17-7, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Hiếu và Thạch Đạt đi tuần tra trên đại lộ Bình Dương thuộc khu 7, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện 3 đối tượng đang núp trong lùm cây. Thấy khả nghi nên các “hiệp sĩ” chạy tới thì 3 đối tượng trong lùm bỏ chạy tán loạn nên họ đuổi theo và bắt gọn.



3 tên trộm bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội bắt vào chiều 17-7.

Các “hiệp sĩ” phát hiện tại lùm cây có một máy bơm nước. Lúc đầu, cả nhóm thiếu niên khai nhặt được máy bơm trong đám cỏ ven đường. Tuy nhiên, khi các “hiệp sĩ” tách chúng ra để hỏi thì cả 3 đều thừa nhận mới trộm trong nhà bà Phan Thị Phương ở tổ 4, khu phố 7, phường Phú Hoà.



Sau khi nhận lại máy bơm nước, bà Phương cho biết trước đó khoảng 3 ngày, các đối tượng trên rình trước nhà bà và bị đuổi đi.



Tại công an, 3 tên trộm gồm: Võ Thanh Tùng (SN 1997, quê tỉnh An Giang, cách đây vài ngày đã bị các “hiệp sĩ” bắt về hành vi trộm sắt xây dựng, sau đó được người nhà bảo lãnh), Nguyễn Thái Học (SN 1998, quê tỉnh Đồng Tháp) và Phan Đặng Quốc (SN 1999, quê tỉnh Bình Phước), cả 3 tạm trú phường Phú Hoà. Hiện công an đang tiếp tục điều tra để có cơ sở lập hồ sơ đưa các đối tượng trên vào trường giáo dưỡng.



Theo B.An (NLĐO)