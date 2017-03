Hiệp sĩ bắt cướp giật dây chuyền giữa phố

Khi xe đi trên đường Hồ Bá Kiện đến ngã ba Trường Sơn (Q.10), thanh niên ngồi sau với tay giật sợi dây chuyền của chị Dung rồi phóng xe bỏ chạy.









“Hiệp sĩ” Minh Tiến đuổi theo đến ngã ba Đồng Nai - Tam Đảo (P.15, Q.10) tiếp cận xe của hai thanh niên và đạp ngã xuống đường, nhưng tên ngồi trước gượng dậy lên xe bỏ chạy.



Nhóm hiệp sĩ lập tức bàn giao tên cướp và tang vật là sợi dây chuyền cho Công an P.15 xử lý. Tại cơ quan công an, tên cướp được xác định là Lư Thành Tân (còn gọi Chánh, 22 tuổi, ngụ Q.10). Theo thông tin ban đầu, Tân từng có tiền án tiền sự về tội giết người khi còn vị thành niên.



Hiện công an đang tiếp tục điều tra truy xét.