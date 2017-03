'Hiệp sĩ' bắt kẻ cướp tài sản của bạn gái

Sáng 3-7, chị H. (19 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) trình báo “hiệp sĩ” Bình Dương Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Lương Văn Hóa, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Công Nguyên, Thạch Đạt, Dương Tài và Trần Phước Lộc về việc vừa bị cướp, mong tìm lại tài sản.



Theo chị H. vào tối 2-7, chị đi ngang qua khu vườn cây cao su thì bị một thanh niên đi xe máy dùng dao kè vào cổ hăm dọa yêu cầu đưa một điện thoại Nokia, một iPhone 5S. Lúc này chị H. quỳ xuống lạy xin lại chiếc SIM điện thoại. Lợi dụng lúc tên cướp sơ hở, nạn nhân bỏ chạy vào khu vườn rậm trốn, tìm nhà người dân cầu cứu. Sau đó người dân điện thoại cho Công an xã An Tây (huyện Bến Cát) lấy lời khai.



Nghi can Thảo cùng hung khí con dao và tang vật trong vụ cướp tài sản.

Tuy nhiên, với biểu hiện còn ngại ngùng khi trình báo, các “hiệp sĩ” đã nói chuyện với bạn thân của H. thì câu chuyện nói khác. Theo người bạn của cô gái, H. mới quen với một thanh niên tên Thảo qua mạng xã hội Zalo. Trước khi thực hiện vụ cướp, Thảo có nhờ H. giả làm bạn gái với lý do bà nội bệnh nặng sắp qua đời muốn nhìn thấy “cháu dâu” tương lại.



Thấy Thảo nài nỉ, chị H. đồng ý về nhà bạn trai mới quen để “ra mắt”. Trên đường đi tới đoạn đường vắng xã An Tây, Thảo rút dao ra không chế cướp tài sản của H. Được biết nhà của Thảo ở xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng).

Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” đến nhà của nghi can ở xã Thanh Tuyền để tìm hiểu. Lúc này các “hiệp sĩ” vờ hỏi mua đất rồi mời nghi can Thảo qua quán cà phê nói chuyện. Tại quán cà phê, bằng những câu hỏi của nhóm “hiệp sĩ”, nghi can Thảo đã khai nhận dùng dao khống chế cướp tài sản của bạn gái.

Lúc này Thảo được mời vế Công an xã An Tây để làm rõ. Tại đây kẻ cướp khai tên Phạm Phương Thảo (27 tuổi). Nghi can từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản được hơn một năm.

Với thành tích phá án nhanh trên địa bàn, trưởng công an xã An Tây (huyện Bến Cát) đã thưởng nóng nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương với số tiền 1 triệu đồng cùng những lời động viên, khích lệ tinh thần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.