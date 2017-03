‘Hiệp sĩ’ bắt kẻ giả danh lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Chiều 23- 6, anh Nguyễn Thanh Long (quê Thanh Hóa, tạm trú TP Thủ Dầu Một) đến tìm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa) báo bị một người lừa lấy tiền. Theo anh Long, hơn một tháng trước anh lái xe tải chở hàng bị CSGT tạm giữ. Khi anh đang ngồi quán cà phê thì gặp một người đàn ông đi xe ô tô bốn chỗ sang trọng ngồi kế bên hỏi chuyện.



Nghi can giả danh lãnh đạo Bộ Công an tại cơ quan công an.

Ông này giới thiệu là lãnh đạo Bộ Công an và hứa lo lấy xe tải ra liền với giá 50 triệu đồng. Vì cần xe chở hàng nên tài xế Long đồng ý. Tuy nhiên sau khi đưa tiền, “lãnh đạo Bộ Công an” không lấy xe ra như lời hứa. Không những vậy, sau hơn một tháng ông “cán bộ” còn nói anh Long đưa thêm tiền để làm “quà”. Nghi ngờ mình đang bị lừa, anh Long đã tìm đến “hiệp sĩ” Hải để báo nhờ giúp đỡ.



Ngay lập tức, anh Hải cùng anh Long lên kế hoạch “vạch mặt” lãnh đạo “Bộ Công an”. Đến 19 giờ ngày 23-6, “lãnh đạo Bộ Công an” gọi điện thoại cho anh Long báo lại quán cà phê khu phố 1 (phường Phú Hoà) để nhận tiền và viết giấy cam kết. Đúng lúc vừa nhận tiền nhóm “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội xuất hiện mời cán bộ của “Bộ Công an” về trụ sở công an phường làm việc.

Tuy nhiên lúc này nghi can vẫn mạnh miệng nói: “Tao là công an, mấy bay lấy quyền gì mời tao”. Tuy nhiên với những biểu hiện đầy nghi vấn, các “hiệp sĩ” vẫn quyết tâm đưa người này về công an làm việc.

Tại đây nghi can khai tên Nguyễn Hữu Phúc (50 tuổi, ngụ TP.HCM). Phúc có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới ra tù được một năm. Nghi can khai tiền lừa của anh Long đã tiêu xài cá nhân. Để tạo lòng tin cho các “con mồi”, Phúc luôn mang giày, vớ dây nịt trong ngành công an.