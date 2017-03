“Hiệp sĩ” bắt kẻ… vừa cướp, vừa la làng

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải chở tên cướp Trần Đình Sơn về công an vào chiều 29-6.



Theo Y. Thanh (NLĐ)

Lúc 11 giờ 20 phút ngày 29-6, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh thuộc Câu Lạc bộ Phòng chống tội phạm (CLB PCTP) phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận được điện thoại của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Tùng thuộc CLB PCTP xã Hoà Lợi (H. Bến Cát, Bình Dương) báo tin trong KCN Mỹ Phước 3 (xã Thới Hòa, huyện Bến Cát) vừa xảy ra một vụ cướp xe máy của chị Huỳnh Thị Kim Phụng (SN 1975, ngụ ấp 4, xã Thới Hoà, Bến Cát). Sau khi nghe mô tả chiếc xe Exciter bị cướp màu xanh trắng, biển số 61G1 - 204.66, “hiệp sĩ” Thanh Hải lập tức cùng “hiệp sĩ” Hồ Duy Tân truy tìm.Đến 13 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên đang điều khiển chiếc Exciter có đặc điểm như chiếc xe bị cướp và lưu thông với tốc độ khá cao nên “hiệp sĩ” tức tốc đuổi theo. Khi đến ngã tư chợ Cây Dừa thuộc xã Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một), “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ép và đạp xe tên cướp khiến hắn ngã xuống đường rồi bỏ chạy bộ.Quyết không tha tội phạm, anh Hải và Tân cũng bỏ xe chạy bộ đuổi theo vật lộn rồi khống chế tên cướp. Lúc này xảy ra tình huống khá bất ngờ, khi bị khống chế, đối tượng đã la to “cướp cướp” và chỉ về hướng các “hiệp sĩ” khiến hàng trăm người dân không biết đâu mà lần!Tuy nhiên chiêu “vừa ăn cướp, vừa la làng” của tên cướp đã bị một người dân phát hiện và người này chỉ vào mặt đối tượng nói rõ hắn mới chính là kẻ cướp. Ngay sau đó các “hiệp sĩ” chở gã lưu manh cùng tang vật là chiếc xe cướp về công an, trên đường đi đối tượng năn nỉ các “hiệp sĩ” ghé vào quán cà phê để gọi điện nói gia đình đem… 100 triệu đồng để đổi lại được tự do. Nhưng anh Hải và Tân đã từ chối.Theo lời khai ban đầu tại Công an xã Thới Hoà (huyện Bến Cát), đối tượng tên Trần Đình Sơn (SN 1982, ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), trước khi cướp xe này, Sơn đã gây ra 2 vụ trộm xe khác. Khám xét người Sơn, công an còn thu thêm 1 ĐTDĐ và 600.000 đồng.Sau khi nhận lại chiếc xe máy, chị Phụng cho biết chị đang bán quán thì Sơn và 1 tên khác đi chung xe máy vào gọi 2 chai nước. Khi chị Phụng vừa đặt nước lên bàn, quay trở vô nhà thì thấy Sơn đi tọt vào trong ngồi lên xe máy (còn gắn chìa khóa) của chị Phụng phóng ra nên chị Phụng tri hô và 2 tên cướp cùng bỏ chạy. Dù em trai của nạn nhân lấy xe đuổi theo nhưng mất dấu nên chỉ còn cách gọi điện nhờ các “hiệp sĩ”. Hiện công an vẫn đang lấy lời khai và truy bắt đồng bọn của Sơn.