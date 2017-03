‘Hiệp sĩ’ bắt nghi can trộm xe máy trong cơn mưa

Vào lúc 17 giờ ngày 17- 5, khi trời vẫn đang mưa nhưng các thành viên trong Đội PCTP phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn đi tuần tra tuyến đường ĐT 743.

Khi đến ngã ba Cây Điệp thì nhóm “hiệp sĩ” phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy Exciter, biển số 61D1-51354 có dấu hiệu khả nghi nên liền tổ chức theo dõi.



Nghi can bị nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ trong lúc trộm xe máy.

Khi đến khu phố Tân Long (phường Tân Đông Hiệp) hai thanh niên này thấy trước cửa nhà dân có chiếc xe máy nên người ngồi sau nhảy xuống lấy cây đoản bẻ khóa xe. Khi định phóng đi thì bị nhóm “hiệp sĩ” ập tới khống chế bắt giữ được một nghi can. Đồng phạm đi cùng đã dùng hung khí tấn công "hiệp sĩ" rồi chạy thoát thân. Một số “hiệp sĩ” bị thương nhẹ.



Tại cơ quan công an, nghi can bị bắt giữ khai tên Lăng Khắc Thọ (23 tuổi, quê Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm có một cây đoản chuyên dùng bẻ khóa xe, một chiếc xe máy mà hai thanh niên này định bẻ khóa cùng chiếc xe máy Exciter hai nghi can làm phương tiện gây án.