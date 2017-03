‘Hiệp sĩ’ bắt nhân viên trộm 5 chếc Iphone của chủ

Trí là nhân viên kỹ thuật tại một tiệm điện thoại di động trên địa bàn phường Bình An (thị xã Dĩ An). Lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm và bạn làm cùng nên Trí nảy sinh ý định trộm tài sản.



Hình ảnh nghi canTrương Minh Trí

Ngày 26-6, Trí đã lấy đi 5 chiếc điện thoại hiệu Iphone 5s của tiệm. Đồng thời mượn thêm 1 chiếc xe máy Sirius của người làm cùng rồi bỏ trốn. Nạn nhân đến cơ quan công an trình báo, nhờ sự hỗ trợ của nhóm “hiệp sĩ”. Nhận được tin, nhóm “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp tỏa đi khắp ngã đường để tìm tung tích nghi can.

Chiều 27-6, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện Trí đang ở gần khu vực cây xăng Hưng Thịnh (phường Bình An) nên đã mời về trụ sở Công an phường Bình An để làm việc. Tại đây, Trí khai do thua độ đá banh nên lấy trộm 5 chiếc điện thoại và xe đi cầm cố trả nợ.