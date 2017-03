“Hiệp sĩ” bắt tên trộm xe máy mang bán sang Campuchia

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 14- 8 các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Anh Tuấn và Thạch Đạt đi tuần tra trên đường Đại lộ Bình Dương phát hiện một thanh niên đi xe máy Honda Vision màu trắng chạy từ TP.HCM về tỉnh Bình Dương có nhiều biểu hiện nghi vấn nên “hiệp sĩ” Hải liền bám theo. Khi phát hiện xe máy gắn biển số giả, anh Hải liền lên tiếng “sao xe gắn biển số giả” thì nghi can liền rồ ga bỏ chạy.

Nghi can bị các “hiệp sĩ” bắt giữ.

Tuy nhiên nghi can chạy được một đoạn thì bị “hiệp sĩ” Hải ép xe bắt được. Sau đó anh Hải kiểm tra số máy, số khung, nhờ nhà phân phối xe Honda mới tìm ra được chủ xe bị mất. Chiếc xe mà nghi can trộm do anh Vũ Minh Anh (ngụ quận 1, TP.HCM) đứng tên.

Tại cơ quan công an, nghi can khai Nguyễn Văn Linh (24 tuổi, quê Nghệ An). Linh và đồng bọn trộm chiếc xe ngày hôm trước và đang đem qua cửa khẩu Campuchia bán xe với giá 500 USD.