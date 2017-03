‘Hiệp sĩ’ Bình Dương bắt giữ gần 300 nghi can phạm tội

Sáng 22-3, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị CLB Phòng, chống tội phạm năm 2016. Đến dự có Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) - Bộ Công an; ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và đại diện một số sở ngành cùng hàng trăm thành viên từ 91 CLB phòng, chống tội phạm trong tỉnh.

Đại tá Võ Văn Phúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong năm qua, các CLB đã phát hiện, báo tin và trực tiếp bắt giữ 201 vụ liên quan đến an ninh trật tự, bắt quả tang 284 đối tượng phạm pháp… thu giữ 171 xe máy, 25 điện thoại di động, 12 dây chuyền vàng, 32 tép heroin và nhiều tài sản khác ước tính 250 triệu đồng. Ban chủ nhiệm các CLB cũng đã tổ chức được 2.735 cuộc tuyên truyền pháp luật trong nhân dân với 142.877 lượt người tham dự.



'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải (thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) cùng đồng đội trong một lần bắt tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Đặng Minh Hưng đã biểu dương những đóng góp của các CLB Phòng, chống tội phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời lưu ý ngành chức năng, doanh nghiệp cần có những chính sách khuyến khích nhằm tạo điều kiện cho các CLB ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa.



Đánh giá về mô hình CLB phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trong năm qua các CLB được chính quyền địa phương ghi nhận, khen thưởng, động viên, khích lệ tinh thần đối với các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Các thành viên trong đội xung kích chống tội phạm đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên quyết truy bắt tội phạm, nhiều trường hợp bị thương tích đe dọa trả thù nhưng không chùn bước.

“Tuy nhiên, còn một số CLB hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả không cao, còn một vài cá nhân lợi dụng danh nghĩa là thành viên của CLB hoạt động với mục đích không trong sáng, vụ lợi phải xử lý kỷ luật...” - Đại tá Thao nhấn mạnh.

Đại diện cho Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương đánh giá rất cao kết quả đạt được của các CLB phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Dương. Đây là mô hình mà cả nước cần phải học tập làm theo. Một số thành viên trong CLB đã trở thành tấm gương được người dân tin yêu.



“Trong thời gian tới cần đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân ủng hộ các CLB phòng, chống tội phạm. Các thành viên trong CLB phải tu dưỡng về pháp luật, phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm...”, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đề nghị.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân; giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, truy bắt các loại tội phạm.



Đại tá Huỳnh Ngọc Phương trao bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương cho 12 cá nhân trong các CLB có thành tích xuất sắc.