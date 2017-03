‘Hiệp sĩ’ Bình Dương bắt nghi can bị truy nã đặc biệt

Ngày 2-1, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa phối hợp với các “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một) bắt giữ bị can giết người, cướp tài sản bị trốn truy nã suốt 12 năm.



Nghi can Hồng bị bắt giữ sáu 12 năm lẩn trốn.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa), khoảng bốn tháng trước anh cùng đồng đội nhận được điện thoại yêu cầu phối hợp của Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Bình Dương về việc truy tìm nghi can Nguyễn Ngọc Hồng (SN 1983, quê Hải Phòng). Đối tượng trốn truy nã gần 12 năm về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sau nhiều ngày truy tìm, sáng 2- 1, trên đường đi tuần tra, các “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống Hồng tại đường ĐT 741 (đoạn qua phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cá) đang phơi thuốc nam trước nhà. Lúc này anh Hải cùng đồng đội vừa đeo bám đối tượng vừa điện thoại cho công an thị xã Bến Cát đến phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hồng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án, đối tượng này đón xe đò vào Bình Dương lẩn trốn. Tại đây, Hồng đã kết hôn và có được một người con gái.