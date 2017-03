‘Hiệp sĩ’ Bình Dương bắt nghi can sau 3 tháng gây án

Theo anh Hải, cuối tháng 11-2015, chị Nguyễn Trúc Linh (tạm trú phường Phú Hòa) báo có một người đàn ông đi chiếc xe Air Blade màu đen vào làm quen hỏi thuê nhà trọ. Vì chị Linh biết chỗ đang cho thuê nhà trọ nên đã dẫn người đàn ông này đi đến khu 8 (phường Phú Hòa) xem nhà trọ. Lúc này người đàn ông hỏi mượn điện thoại chị Linh gọi về cho người nhà vì điện thoại của mình đã hết pin.





Nghi can lừa đảo (đứng giữa) bị nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ sau hơn ba tháng gây án.

Nghĩ là người đàng hoàng, chị Linh đưa cho người này rồi chị quay qua nói chuyện với chủ nhà. Lợi dụng sơ hở, người đàn ông này đã cầm điện thoại leo lên xe chạy mất. Từ những thông tin nạn nhân cung cấp, nhóm “hiệp sĩ” truy tìm nhưng không thành. Tuy nhiên sự việc của chị Linh vẫn được anh Hải cùng đồng đội ghi chép để tiếp tục tìm kiếm.



Đến chiều 4-3, sau hơn 100 ngày anh Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội là Đỗ Thành Đạt phát hiện nghi can trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Thủ Dầu Một) nên đã gọi điện thoại cho nạn nhân đến nhận mặt. Khi xác định đúng nghi can, các “hiệp sĩ” đã tiếp cận tra hỏi. Không thể chối cãi, nghi can đã phải thừa nhận hành vi của mình và xin được bồi thường tiền chiếc điện thoại trị giá hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Hải không nhận lời và mời người đàn ông về Công an phường Phú Hòa.

Tại công an, nghi can khai tên NMT (ngụ thị xã Dĩ An). Cán bộ điều tra đã yêu cầu nạn nhân về lấy hóa đơn thanh toán tiền chiếc điện thoại xác nhận lại giá trị tài sản để có hướng xử lý.