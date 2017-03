‘Hiệp sĩ’ Bình Dương liên tiếp bắt các ‘siêu trộm’

Trước đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được tin báo của anh Nghiêm Quang Lộc (ngụ TP Thủ Dầu Một) bị kẻ gian vào nhà lấy trộm điện thoại trị giá gần 6 triệu đồng. Từ hình ảnh camera quay lại nghi can trộm tài sản, anh Hải cùng các đồng đội đã tổ chức truy tìm.

Qua hai ngày truy tìm, sáng 27-12, các “hiệp sĩ” phát hiện nghi can chạy trên đường Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một) nên đã tổ chức truy đuổi. Nghi can khai tên Đặng Văn An (30 tuổi, quê Hậu Giang) và đã khai nhận lấy trộm điện thoại của anh Lộc mang đi cầm cố. Nhóm “hiệp sĩ” đã đưa An về cơ quan Công an phường Phú Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghi can Phương (áo đen) bị nhóm 'hiệp sĩ' bắt giữ sau khi gây ra nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào ngày 26-12, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo mất xe máy của chị Nguyễn Thị Bích Hồng (phường Hòa Phú). Ngay sau đó, nhóm anh Hải đã truy tìm theo thông tin nạn nhân thông báo. Đến trưa cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên khả nghi chạy xe trên đường Huỳnh Văn Lũy liền truy đuổi. Đến đường vắng Lê Hồng Phong (thuộc phường Hòa Phú), anh Hải cùng đồng đội ép xe nghi can vào lề, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Trần Văn Phương (31 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu). Trước khi bị bắt, Phương đã trộm thành công năm xe máy đem đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.