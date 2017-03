'Hiệp sĩ' Bình Dương truy bắt nhóm trộm có hung khí

Trưa 12-3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng đội đi tuần tra trên khu dân cư Dân Dụng thuộc địa bàn phường An Phú (thị xã Thuận An).

Lúc này, nhóm "hiệp sĩ" phát hiện ba thanh niên đi hai xe Exciter 150 vào trụ ATM nhanh tay lấy trộm xe máy Wave của một phụ nữ đang rút tiền. Ngay lập tức các “hiệp sĩ” truy đuổi. Trên đường đi bọn chúng rút dao ra chống trả lại để tẩu thoát.



Một trong hai nghi can bị nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ.

Đến cổng sau đường ray xe lửa Dĩ An (thị xã Dĩ An), anh Hải phát hiện hai xe máy đang va chạm trên đường và trong đó có một chiếc Exciter màu đỏ không biển số đúng như xe mà nhóm này dùng để trộm tài sản. Cùng lúc này nhóm “hiệp sĩ” phường Dĩ An cũng đang khống chế một đối tượng, còn một nghi can chạy bộ vào con hẻm. Anh Hải cùng đồng đội truy tìm qua các con hẻm thì phát hiện nghi can nên đã khống chế đưa về công an phường.



Tại đây, các đối tượng khai tên Đỗ Ngọc Ánh (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Phạm Văn Thiên (28 tuổi, quê Nghệ An) có hai tiền án về trộm cắp xe máy. Kiểm tra trong người của Thiên có một đoản để phá khóa xe máy.