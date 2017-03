'Hiệp sĩ' Bình Dương truy tìm kẻ trộm đội lốt công nhân

Chiều 9-3 chị Võ Thị Tuyết Loan (ngụ khu phố 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) đến tìm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) trình báo một tháng trước nhà chị bị kẻ gian đột nhập lấy một tivi, một máy tính xách tay, một điện thoại, một iPad, một bộ hát karaoke và tiền mặt. Nạn nhân có báo cho công an địa phương nhưng chưa có kết quả. Ngay sau đó anh Hải cùng đồng đội đi truy tìm các khu nhà trọ ở địa bàn thị xã Thuận An.



Nghi can (giữa) bị các "hiệp sĩ" truy tìm sau khi gây án đang làm công nhân.

Đến tối 10-3, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện trong khu nhà trọ thuộc địa bàn khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), một phòng có một dàn máy karaoke của chị Loan.

Sau khi nhờ hỗ trợ chủ nhà trọ thì người phụ nữ ở trong phòng cho biết đồ máy của chồng là Cao Hoàng Lợi (33 tuổi) đem về vào đúng ngày mà nhà chị Loan bị trộm.



Khi tiếp cận Lợi thì người này chối không thừa nhận. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, “hiệp sĩ” Hải hỏi vài cầu thì Lợi cúi đầu nhận tội. Lúc này Hải mời về Công an phường Thới Hòa làm việc.

Tại đây công an kiểm tra trong người có 25 triệu đồng và một điện thoại di động. Công an phường đưa nghi can về phòng trọ để kiểm tra, thu giữ tang vật.