“Hiệp sĩ” bơi sông bắt cướp

Hiệp sĩ lôi tên cướp lên bờ



Theo N. Phú (NLĐO)

Sáng cùng ngày, các “hiệp sĩ” đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Dĩ An (Bình Dương) để nhìn mặt PV Võ Bá lần cuối (PV báo Pháp luật TPHCM vừa tử nạn do bị container cán).Sau đó, các “hiệp sĩ” ra về thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.Đến đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), 2 đối tượng giật giỏ xách của hai phụ nữ khiến họ té xuống đường, chấn thương.Một số “hiệp sĩ” đưa hai phụ nữ này đi cấp cứu còn “hiệp sĩ” Hải và Đạt đuổi theo 2 tên cướp.Đến đoạn vắng người qua lại, “hiệp sĩ” Hải tung cú đá khiến một tên ngã xuống đường sau đó lao xuống sông Sài Gòn định trốn.Tuy nhiên, 2 “hiệp sĩ” bơi theo và tóm gọn bàn giao công an địa phương. Tên còn lại trước đó đã điều khiển xe máy tẩu thoát.Đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Quang Hùng, SN 1981, quê Phú Yên.