“Hiệp sĩ” đá văng dao phay trên tay tên trộm

Vào khoảng 11 giờ ngày 11-8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, nhận được điện thoại của trực ban công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ mất xe máy hiệu wave màu trắng biển số 94D1-13.859 của anh Lý Trường Hải (29 tuổi, quê Bạc Liêu).

Lúc này anh Hải liền ra phóng xe ra khu vực Thành Phố mới Bình Dương truy tìm. Một lúc sau “hiệp sĩ” Hải phát hiện một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao đi xe máy đúng như công an phường Mỹ Phước mô tả nên truy đuổi. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 5km thì anh Hải ép xe máy của nghi can vào lề. Nghi can liền bỏ xe chạy bộ nhằm tẩu thoát thì “hiệp sĩ” cũng chạy bộ đuổi theo bắt giữ.



Tên trộm cùng con dao phay

Tuy nhiên khi áp sát kịp thì nghi can móc dao phay chém anh Hải. Rất may những nhát chém của nghi can “hiệp sĩ” Hải đều né được. Cú ra chân quyết định, anh Hải đá văng con trên tay của nghi can rồi xông vào tóm gọn cùng tang vật.

Khi áp giải về công an phường Mỹ Phước, nghi can đã xin tha và hứa sẽ “bồi dưỡng” cho anh Hải số tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên “hiệp sĩ” đã khước từ. Tại công an nghi can khai tên Nguyễn Như Khởi (22 tuổi, quê Nghệ An).

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Khởi để điều tra làm rõ.

V. Ngọc