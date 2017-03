“Hiệp sĩ” đá văng dao tên trộm

Lập tức anh Hải cùng đồng đội phóng xe truy tìm. Tại khu vực TP mới Bình Dương, anh Hải phát hiện một thanh niên chạy xe Wave màu trắng biển số 94D1-138.59 như nạn nhân mô tả nên truy đuổi. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 5 km thì anh Hải ép xe của nghi can vào lề. Nghi can liền bỏ xe chạy bộ thì bị các “hiệp sĩ” bám theo.

Kẻ trộm xe cùng con dao bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt gọn. Ảnh: VN

Bất ngờ nghi can móc dao thủ sẵn chém anh Hải nhưng anh đều né được và đá văng con dao, tóm gọn kẻ trộm.

Khi áp giải về Công an phường Mỹ Phước, nghi can xin tha và đề nghị đưa 30 triệu đồng cho “hiệp sĩ” Hải liền bị khước từ. Tại công an, nghi can khai tên Nguyễn Như Khởi. Công an đang tạm giữ Khởi để điều tra làm rõ.

V.NGỌC