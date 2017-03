‘Hiệp sĩ’ đấu với 6 tên trộm để bắt nghi can trộm xe máy

Nghi can áo đỏ bị 'hiệp sĩ' bắt giữ.

Lập tức ‘hiệp sĩ’ Hải qua chở đồng đội là Thạch Đạt chạy trên các ngã đường để tìm kiếm. Sau 2 giờ đồng hồ truy tìm, các ‘hiệp sĩ’ phát hiện 6 thanh niên đi 4 chiếc xe máy, trong đó có 1 xe máy nạn nhân vừa báo mất trộm. Anh Hải cùng đồng đội bám theo qua nhiều ngã đường và phát hiện nhóm nghi can chạy xe vào bãi giữ xe bệnh viện Quân Đoàn 4.

Lập tức anh Hải liền ập đến khống chế nghi can chạy xe của anh Thường. Thấy vậy, những người còn lại lao vào chống trả Hải và Đạt để giải cứu đồng bọn. Anh Đạt bị thương ở chân nhưng vẫn cùng ‘hiệp sĩ’ Hải khống chế bắt giữ được 1 nghi can cùng 2 chiếc xe máy áp giải về công an phường Dĩ An.

Tại đây, nghi can khai tên Nguyễn văn Linh (26 tuổi, quê Nghệ An). Bước đầu, Linh khai, để có tiền tiêu xài Linh cùng đồng bọn giả vờ vào xin việc ở các công trình xây dựng để trộm xe.