"Hiệp sĩ” đua tốc độ bắt trộm xe đêm

Sau khi nghe mô tả biển số, màu sắc chiếc xe, “hiệp sĩ” Thanh Hải đã cùng các đồng đội Phạm Tấn Thành, Thạch Đạt, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Duy Phương lên đường chặn bắt tội phạm.

Hơn 1 giờ rảo khắp các tuyến đường trong TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), không thấy bóng dáng chiếc xe như mô tả, các “hiệp sĩ” phán đoán bọn trộm có thể đang ẩn nấp để chờ đến sáng trà trộn vào dòng người đi làm nên phục các ngõ đường về TPHCM.



Hai tên trộm cùng chiếc xe tang vật bị “hiệp sĩ” Thanh Hải cùng đồng đội bắt giữ vào sáng 2-10.

Đến 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện 2 thanh niên đi chung một xe máy có màu sắc như mô tả, lưu thông trên đại lộ Bình Dương (hướng về TPHCM) với tốc độ khá cao. Khi nhìn biển số xe, biết chắc đó là chiếc bị mất trộm nên các “hiệp sĩ” liền tăng tốc đuổi theo khoảng 10 km, cuối cùng ép được xe, khống chế hai đối tượng đưa về công an cùng tang vật.



Tại Công an thị trấn Mỹ Phước, Võ Văn Hoàng Em (SN 1994, quê Bến Tre) và Trần Văn Mạnh (SN 1994, quê Kiên Giang) khai nhận đã trộm chiếc xe trên vào lúc 2 giờ sáng. Lý do chúng không chạy thẳng về TPHCM vì sợ đi đêm, lỡ gặp công an chặn xét giấy tờ nên chờ tới sáng hòa vào dòng người đi đường để dễ tẩu thoát. Hiện công an vẫn đang điều tra.