'Hiệp sĩ' gặp lại 'cố nhân' từng 4 lần bị bắt giữ

Ngày 8-1, Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết vừa bàn giao nghi can Ân Trạch Cường (25 tuổi, quê Thanh Hóa) cho Công an phường Phú Hòa để mở rộng điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.







Nghi can (áo đen) cùng tang vật trong các vụ trộm tài sản.

Theo nhóm “hiệp sĩ” thời gian gần đây nhiều người dân, công nhân, sinh viên trên địa bàn TP Thủ Dầu Một gọi điện thoại trình báo bị cạy cửa nhà lấy tài sản. Sau đó các “hiệp sĩ” tổ chức truy tìm. Sau nhiều ngày, các “hiệp sĩ” đã xác định được nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản nên bám theo.



Trưa 7-1, phát hiện nghi can đi ra khỏi nhà, các "hiệp sĩ" lập tức bám theo nhiều tuyến đường. Sau khi nghi can này thực hiện hai vụ cạy cửu trộm điện thoại thì bị nhóm “hiệp sĩ” mời về công an phường làm việc. Tại đây nghi can khai tên Ân Trạch Cường. Nghi can thừa nhận thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản.

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, đây là lần thứ 4 các anh bắt được Cường đều về hành vi trộm cắp tài sản.