'Hiệp sĩ' giải cứu 2 thiếu nữ bị bán vào quán cà phê ôm

Ngày 29-6, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa cùng với Công an phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) giải cứu thành công hai cô gái khỏi quán cà phê ôm tại phường Đông Hòa.



Trước đó vào chiều ngày 28-6, em ĐVH (19 tuổi, quê Bình Định) gặp nhóm "hiệp sĩ" kể về việc mình cùng cô bạn là NTT (19 tuổi, quê Đắk Lắk) bị lừa phải làm tiếp viên ở quán cà phê ôm.



Hai cô gái làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Vũ Hội.

Theo H, cả hai lên mạng tìm việc làm và gặp một người đàn ông tự giới thiệu là người của trung tâm giới thiệu việc làm ở quận 12, TP HCM.

Sau đó hai cô gái trẻ đến quận 12 gặp người môi giới. Người này cho biết có một quán cà phê đang tuyển nhân viên làm công việc bưng nước uống cho khách với mức lương tháng 5 triệu đồng/người.

Khi hai em đồng ý nhận việc thì hai người đàn ông xưng là xe ôm chở cả hai đến quán cà phê chòi lá phường Đông Hòa.



“Đến nơi, chủ quán cà phê giữ lại giấy tờ tùy thân và yêu cầu hai cô gái tiếp khách. Khi có khách đến thì phải đi cùng khách vào chòi lá ngồi nói chuyện với khách. Nếu khách muốn sờ soạng cơ thể, hay đùa giỡn thì không được phản ứng. Chỉ không được cho khách quan hệ tình dục tại chỗ”, em H kể lại.

Hai em không chịu thì chủ quán yêu cầu trả 6,2 triệu đồng là tiền mà chủ quán nói rằng mình đã trả cho người môi giới việc làm và xe ôm đưa tới quán.

Lo sợ vì làm tiếp viên, H giả vờ xin chủ quán cho ra khỏi quán để tìm người quen mượn tiền trả cho chủ quán. Còn bạn đi cùng buộc phải ở lại quán để phục vụ khách theo yêu cầu của chủ. Khi thoát ra khỏi quán, cô gái đã liên hệ với các "hiệp sĩ".

Trước thông tin trên, chiều 28-6, các "hiệp sĩ" đã cùng H đến quán Ánh Dương thăm dò và lên kế hoạch giải cứu T. Biết có người giải cứu, cô gái từ trong quán chạy ra thì bị chủ quán cùng một nữ quản lý chạy theo đuổi bắt lại. Lúc này, các thành viên của đội xông vào ngăn cản và báo công an phường đến can thiệp. Tất cả được công an mời về trụ sở lấy lời khai, làm rõ.

Chủ quán khai tên là Nguyễn văn D (40 tuổi, quê Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Công an đã lập hồ sơ làm rõ.