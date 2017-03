"Hiệp sĩ" máu ướt đẫm người chạy đến cơ quan công an

Theo N. Phú (NLĐO)

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-4, “hiệp sĩ” Hồ Duy Tân thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một – Bình Dương, đã bị một đối tượng dùng kéo sắt lớn (loại chuyên để cắt vải) đâm 4 nhát trên đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1 – TPHCM.Anh Tân, 27 tuổi, vừa là “hiệp sĩ” vừa là tổ trưởng Tổ Pháp chế chi nhánh Bình Dương của hãng Taxi Vinasun.Anh Tân cho biết: Sáng cùng ngày, anh đi xe máy về công ty ở TPHCM để họp. Sau đó, trên đường về lại Bình Dương, anh gặp 2 nam thanh niên đi trên một chiếc xe Wave màu xanh.Thấy hai đối tượng này liên tục áp sát, dòm ngó túi xách của những phụ nữ đi đường nên “hiệp sĩ” Tân phán đoán cặp đôi này đang chuẩn bị cướp giật. Anh âm thầm theo theo dõi 2 đối tượng qua một số tuyến đường như Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự (quận 10 – TPHCM)… nhưng sau đó bị mất dấu.Khi anh Tân đang đi trên đường Điện Biên Phủ để về Bình Dương thì cặp đôi trên bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Đối tượng ngồi sau dùng kéo chuyên cắt vải vừa đâm anh liên tiếp vào lưng và hông vừa hét: “Sao mày dám theo dõi tao”.Công an phường Đa Kao đã đưa anh Tân vào bệnh viện khâu 20 mũi và báo cáo công an cấp trên truy bắt hung thủ.“Hiệp sĩ” Tân nổi tiếng ở Bình Dương. Anh đã hàng trăm lần bắt cướp, nhiều lần được lãnh đạo Công an Bình Dương tặng giấy khen.