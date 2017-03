“Hiệp sĩ” Minh Tiến lại bắt cướp

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 12-3, khi bà Đỗ L. A. (SN 1946, ngụ Hà Nội, tạm trú trên đường Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận) đang hóng mát trước cửa nhà, Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, ngụ đường Lý Chính Thắng, P.9, Q.3) và đồng bọn liền chạy ngang giật sợi dây chuyền.

Phát hiện vụ việc, nhóm “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến tăng tốc đuổi theo qua nhiều tuyến đường, khi đến ngã sáu Dân Chủ (góc đường Cách Mạng Tháng Tám – Ba Tháng Hai), các “hiệp sĩ đường phố” ép xe 2 tên cướp, bắt được Nguyễn Văn Hùng - kẻ cầm lái cùng chiếc xe máy biển số 52L7 – 6331 là phương tiện gây án. Riêng tên ra tay giật dây chuyền của bà A. chạy thoát cùng tang vật.



Tại công an phường 10 (Q. Phú Nhuận), khám xét người tên Hùng, công an còn thu giữ thêm 1 sợi dây chuyền vàng đã bị đứt do Hùng cùng tên đồng bọn đã cướp giật trước đó.



Ngày 13-3, Công an phường 10, quận Phú Nhuận – TPHCM đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Văn Hùng cho công an quận tiếp tục điều tra và truy bắt đồng bọn của Hùng.