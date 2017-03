“Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên lại bị đe dọa

Ngày 24-7, ông Lương Văn Túy, cán bộ khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương), cho biết anh Nguyễn Tăng Tiên vừa bị một nhóm côn đồ đe dọa lúc rạng sáng cùng ngày.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Tiên xác nhận khoảng 4 giờ sáng 24-7, có sáu thanh niên đi trên ba xe gắn máy cầm hung khí rảo quanh lò bánh mì của anh với biểu hiện như muốn tấn công anh. Khi bị anh Tiên phát hiện, nhóm người lạ phóng xe lên cầu vượt Sóng Thần rồi dừng lại nhìn anh thách thức.

Theo anh Tiên, các đối tượng trên đã tìm đến lò bánh mì của anh trong đêm 22-7. Do người nhà anh Tiên cảnh giác, gọi điện thoại trình báo Công an phường An Bình nên sau đó không có chuyện gì xảy ra.

Anh Tiên là người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Trước đó, anh đã báo tin và cùng công an bắt sáu nghi can trộm cắp, tiêu thụ xe máy tại một phòng trọ trên địa bàn phường An Bình. Chính vì vậy nên vào ngày 27-6, anh Tiên đã bị Vũ Đức Tuấn (tự Tuấn “chó”) cùng đàn em chém trọng thương phải đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Tăng Tiên trong một lần trấn áp cùng lúc hai kẻ cướp giật. Ảnh: VB

Sau khi anh Tiên xuất viện, ngày 6-7, Công an phường An Bình tiếp nhận tin báo đàn em Tuấn “chó” chuẩn bị chém tiếp anh Tiên trả thù cho đàn anh. Theo người dân phường An Bình, gần đây tại quán cà phê của H. “tóc dài” ở khu phố Bình Đường 2, tụ tập nhiều thành phần bất hảo. Trong lần anh Tiên bị chém có sự xuất hiện của H. “tóc dài”.

Được biết, Cục CSĐT (C45B) và cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC45) đang thực hiện ráo riết chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm khu vực giáp ranh giữa Bình Dương với TP.HCM. Bước đầu, một số băng nhóm và các đối tượng hình sự đã bị bắt giữ.

Nhóm Nguyễn Văn Minh Tiến lại bắt cướp Ngày 24-7, Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM đã bàn giao Trần Thanh Hải và Lê Trí Sơn cùng tang vật cho Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Hải và Sơn cùng ngụ ở Tân Bình và đều nghiện ma túy. Riêng Sơn có tiền án về tội cướp giật tài sản. Trước đó, sáng 23-7, các anh Nguyễn Văn Minh Tiến, Lâm Hiếu Long, Trần Duy Khánh và Hồ Thanh Trường phát hiện Hải và Sơn đi xe máy trên đường Võ Thành Trang có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Hải (áo thun sậm)và Sơn (áo thun trắng) đang khai nhận tại công an. Ảnh: N.Đức Khi đến trước số nhà 45 Trần Mai Ninh (phường 12, quận Tân Bình), cả hai giật chiếc hoa tai vàng của một phụ nữ rồi bỏ chạy. Lập tức, nhóm “hiệp sĩ” tăng tốc đuổi theo, Minh Tiến đã lao thẳng xe máy của mình vào xe kẻ cướp để đồng đội xông vào tóm gọn chúng. N.ĐỨC

VÕ BÁ