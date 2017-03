Hiệp sĩ Sài Gòn bắt anh em kẻ trộm

Trưa 11/3, trong lúc tuần tra đường T8 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) hiệp sĩ Minh Tiến phát hiện hai thanh niên đang cạy cửa căn nhà 91/17 của anh Nguyễn Khánh Hưng (34 tuổi). Một tên đứng bên ngoài quan sát, một tên đột nhập bên trong.

Thanh niên tham gia vụ trộm (ngồi giữa) bị các hiệp sĩ áp giải về cơ quan công an.

Ít phút sau, tên trộm cầm ra một túi xách bên trong có tivi, máy tính bảng và laptop nhảy lên xe tẩu thoát. Nhóm hiệp sĩ Sài Gòn liền truy đuổi, sau 100 m, các anh đã ép xe khống chế cả hai.

Tại cơ quan công an, hai nghi can nhận là anh em ruột Võ Anh Hùng (28 tuổi, ngụ Bình Chánh) và Võ Anh Phúc (27 tuổi). Do cần tiền ăn chơi, họ đi trộm.

