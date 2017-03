“Hiệp sĩ” tăng tốc bắt trộm cuối tuần

Lập tức “hiệp sĩ” Thanh Hải cùng đồng đội Thạch Đạt, Phạm Tấn Thành, Nguyễn Duy Phương và Hứa Thanh Tùng tổ chức đón lõng kẻ trộm tại các ngả đường chính của tỉnh Bình Dương.

Hai kẻ cạy phòng trọ để trộm (giữa), bị các “hiệp sĩ” bắt vào chiều 8-9.

Đến 16 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện 2 thanh niên đi chung chiếc xe máy màu vàng biển số 61CA-001.15 như ông Quang mô tả nên bám theo. Khi đến chốt đèn đỏ, thấy 2 thanh niên vẫn vượt qua, các “hiệp sĩ” tăng tốc đuổi theo qua quãng đường khoảng 10 km.

Khi đến địa bàn thị xã Thuận An, nhóm “hiệp sĩ” ép được xe của 2 thanh niên và khống chế giao Công an phường Phú Lợi. Qua khám xét, trong người 2 đối tượng có 1 cây sắt cạy cửa nhà, 1 dây xích, 2 ĐTDĐ, 600.000 đồng. Tại công an, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Văn Cường (SN 1990) và Phan Văn Đức (SN 1985, cùng quê Hà Tĩnh).